Dreams: il gioco dei Media Molecule entra in fase Gold

Il 2020 si preannuncia sicuramente un anno pieno zeppo di ottimi titoli. Anche se il mese di Gennaio non sarà particolarmente carico di proposte, i mesi a seguire sapranno sicuramente coinvolgerci molto di più. Già durante Febbraio potremmo mettere le mani sulla prima esclusiva Sony di quest’annata videoludica. Durante lo scorso State of Play (tenuto durante il mese di Dicembre) siamo venuti a sapere che Dreams arriverà sulle nostre PS4 il prossimo 14 Febbraio.

Dopo un lungo sviluppo e un periodo di “accesso anticipato” (reso disponibile fino allo scorso 7 Dicembre), la nuova opera dei Media Molecule sembra più che pronta per arrivare nei negozi. Durante la giornata di ieri siamo venuti a sapere che l’ambizioso Dreams è ufficialmente entrato nella fase Gold. Questo conferma che il gioco è ufficialmente pronto al 100% per la distribuzione. Il tutto è stato confermato ufficialmente attraverso l’account Twitter dei Media Molecule.

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity… #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳

We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex

— Media Molecule (@mediamolecule) January 6, 2020