Dreams: presentata un’offerta di lavoro per il creatore di Blade Gunner

Cosa si può dire di Dreams? Non si può nemmeno definire un semplice “gioco” molto probabilmente. Si tratta di un’opera a dir poco eccezionale che è riuscita ad accaparrarsi un numero incredibile di videogiocatori in tutto il mondo. Il titolo, rilasciato lo scorso 14 febbraio, è stato sviluppato da Media Molecule, creatori di Little Big Planet. Attraverso diversi tutorial realizzati in modo a dir poco ammirevole, Potremo vedere realizzare le nostre idee creando a tutti gli effetti il videogioco dei nostri sogni, oltre ovviamente a poter provare le opere di altri utenti rendendolo tecnicamente infinito.

La domanda che sorge spontanea a chiunque è se quest’opera ha la capacità di far nascere una nuova generazione di Game Designer. Ebbene, se ve lo stavate chiedendo, è possibile visto che l’autore di un titolo ricreato su Dreams è stato contattato da una software house europea. A confermarlo è proprio Jimmyjules153, autore di Blade Gunner, il quale ha confermato sulle pagine di Escapist Magazine di “essere stato contattato da uno studio europeo“. Purtroppo non ha potuto rivelare il nome dell’azienda, ma si tratta comunque di una opportunità incredibile e che molto probabilmente sproni diversi aspiranti Game Designer ad usare Dreams come trampolino di lancio. Qui di seguito vi lasciamo dare un’occhiata al progetto creato dal ragazzo.

Dreams quindi sta risultando un titolo che in un modo o nell’altro aggiorna il curriculum per tutti quelli che vogliono farsi notare dalle varie software house. Il che è un bene, visto che molti persone nell’ambito del gaming non vengono praticamente quasi mai notati. Abbiamo visto titoli creati in modo impeccabile come Hat Kid’s Summer Vacation Dream: Open World Edition oppure altri che sono delle parodie di altri grandi giochi come Red Dead Redemption. Insomma, su Dreams ce n’è per tutti i gusti. Speriamo che queste opportunità di lavoro vengano proposte anche ad altri aspiranti in futuro e che Dreams continui a far parlare di sé.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete provato Blade Gunner? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Media Molecule che ricordiamo essere disponibile per PlayStation 4.