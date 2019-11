Dreams, dall’Australia nuovi indizi su un possibile lancio imminente

Ottime notizie in vista per tutti coloro che stanno attivamente aspettando Dreams, titolo esclusivo per PlayStation 4 attualmente in lavorazione presso Media Molecule e ad oggi ancora senza una data di lancio ben definita.

Dreams ha infatti recentemente ricevuto il rating in Australia e ciò altro non può significare che un lancio dell’opera più o meno imminente. Dreams ha ottenuto una classificazione PG, a causa di leggera violenza, oltre che delle interazioni online richieste dal titolo. Il prodotto di Media Molecule è indirizzato soprattutto alla creazione di mondi e livelli da parte dei giocatori ma, considerando l’impossibilità da parte dell’ente di classificazione di esaminare per forza di cose in fondo tali meccaniche, è abbastanza ovvio come tale rating sia basato quindi soprattutto sulla componente single-player dell’opera.

Tale classificazione sembra andare di pari passo con quanto emerso nei giorni scorsi. Come vi avevamo raccontato, infatti, alcune indiscrezioni vorrebbero Dreams in uscita nella sua versione completa il prossimo 14 febbraio 2020.

In attesa di saperne di più a riguardo e di venire quindi a conoscenza dell’effettiva data di lancio dell’attesissimo titolo di Media Molecule potete scoprire di più su Dreams e sulle sue grandi potenzialità creative in questa nostra intervista direttamente dalla Milan Games Week 2o19.

Che ne pensate di questa notizia, avete avuto modo di provare la beta del titolo e di seguire i vari aggiornamenti di Media Molecule? Dreams vi ispira o ritenete che l’idea alla base dell’opera sia fin troppo ambiziosa? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.