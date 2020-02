Dreams: la versione completa si sbloccherà prima se possedete l’Early Access

Il mese di febbraio sicuramente non rientrerà tra i mesi più memorabili di questo 2020. Purtroppo la line-up di titoli videoludici che ci accompagnerà nei prossimi giorni non è proprio incredibile. Va però detto che, all’interno di questa “scialba” lista, qualche piccola chicca è presente. Sicuramente tra tutti i potenziali giochi in uscita, l’esclusiva PS4 Dreams è uno dei titoli più attesi di questo febbraio. Il gioco è programmato per l’uscita il prossimo 14 febbraio, ma certi utenti potranno metterci le mani sopra qualche giorno prima!

Durante la giornata di oggi abbiamo scoperto che tutti i vari utenti in possesso della versione Early Access del titolo potranno accedere alla versione completa di Dreams con qualche giorno di anticipo. Quindi se siete possessori della versione Early Access avrete la possibilità di accedere alla gioco completo a partire dal prossimo 11 febbraio (ovvero 3 giorni prima del release ufficiale). A confermare questa notizia è stato un membro del team di Media Molecule.

Dreams vi darà la possibilità di creare da zero i vostri “sogni videoludici”. Potrete sfruttare i vari tool di creazione per plasmare le vostre opere o semplicemente ricreare prodotti già noti (come per esempio The Last of Us versione PS1, livelli di Crash Bandicoot, piste di Wipeout e via dicendo). La versione completa del gioco vi darà accesso a nuovi tool di creazione, qualche nuovo tutorial e una modalità storia. Ovviamente oltre a darvi la possibilità di creare, il gioco vi permette anche provare le opere create da altri giocatori.

Quindi se cercate un’esperienza alternativa e volete dare libero sfogo alla vostra vena creativa, Dreams potrebbe rivelarsi un titolo imperdibile. Vi ricordiamo che il gioco uscirà esclusivamente per PS4. Una rumoreggiata versione PC è stata portata all’attenzione di tutti qualche settimana fa, tuttavia nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia non ci sono stati aggiornamenti a riguardo!