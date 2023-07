L’ultimo aggiornamento di Diablo 4, la versione 1.0.4, ha significativamente aumentato la frequenza di ottenimento dell’elmo Harlequin Crest dalle Maree Infernali, tanto che Blizzard ha dovuto intervenire per disabilitare completamente il drop. D’altronde, una delle caratteristiche principali dell’opera è lo sforzo da impiegare per ottenere oggetti rari, e rimuovendo questo elemento non solo viene a meno l’essenza del gameplay, ma porta squilibrio tra le build dei giocatori.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della Stagione 1 di Diablo 4 il 20 luglio, il gioco si appresta ad abbandonare la fase di lancio e a entrare ufficialmente nella sua componente di game as a service, che determinerà effettivamente il successo o il fallimento del titolo. Il fatto che uno degli oggetti rari cada così frequentemente è un problema rilevante, specialmente quando si tratta di un oggetto molto desiderato come l’elmo Shako.

Sono passate giusto un paio di ore dal rilascio dell’aggiornamento 1.0.4 di Diablo 4 prima che giocatori scoprissero che potevano ottenere facilmente e velocemente il Shako cercando nelle chest Infernali. Queste ricompense specifiche sono state modificate con la patch da parte di Blizzard, che ha aumentato involontariamente – e in modo massiccio – la frequenza di ottenimento dell’elmo.

Come era prevedibile, coloro che si sono accorti di questo comportamento anomalo hanno colto l’opportunità per ottenere finalmente il Shako, che altrimenti era un oggetto a dir poco raro, essendo di qualità Ultra-Rara, la rarità più elevata nel gioco. Blizzard ha intervenuto in modo super celere, disabilitando del tutto il drop dell’oggetto e tornando sui suoi passi per aggiustare il pasticcio commesso.

Ora ottenere il Shako in Diablo 4 è di nuovo difficile, ma molti giocatori sono riusciti comunque a ottenere il loro Harlequin Crest. Non è chiaro se gli utenti potranno mantenere questi oggetti o se lo sviluppatore deciderà di rimuoverli completamente dai server. In alternativa, dato che parliamo di un oggetto molto potente, Blizzard potrebbe anche scegliere di ridurne le potenza per il resto della progressione nella pre-stagione, al fine di evitare un impatto significativo sull’economia di gioco.

Blizzard chiaramente si preoccupa di non permettere ai giocatori di accumulare ricchezze troppo velocemente, dato che nei game as a service anche piccoli errori possono avere conseguenze enormi nel lungo termine. In ogni caso, il 20 luglio si avvicina e, considerando questo scivolone, è probabile che alcuni giocatori si aspettino la comparsa di una nuova “caverna del bottino” con l’arrivo della Stagione 1.