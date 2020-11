DualSense: con qualche limite è compatibile su Steam

Grazie all’ultimo aggiornamento del client in versione Beta, Steam supporterà anche il controller DualSense di PlayStation 5 oltre al nuovo Xbox Wireless Controller di Xbox Series X|S, al fine di poterli utilizzare entrambi per giocare su PC. Ciò nonostante, anche se il supporto al DualSense è stato abilitato, la maggior parte delle funzionalità che contraddistinguono questo nuovo controller, come i trigger adattivi, non sono ancora disponibili.

Valve stessa, infatti, ha comunicato il supporto del nuovo controller DualSense con il nuovo aggiornamento su Steam, ma da quanto si può leggere consultando le note della patch in questione, tale supporto riguarda esclusivamente l’input iniziale per il controller di PS5. Dunque, altre funzionalità più avanzate come la vibrazione, il trackpad e il giroscopio al momento non sono ancora abilitate.

Valve, inoltre, non ha fatto alcuna menzione della caratteristica più nota del controller DualSense: i trigger adattivi. Certamente quel “non ancora supportato”, al quale si riferisce Vale in merito all’aggiornamento pensato per il DualSense, fa sicuramente ben sperare che tale funzionalità possa essere abilitata in futuro, considerando che questo nuovo aggiornamento è ancora nella sua versione beta. I più fortunati che hanno già potuto testare i nuovi controller next-gen, concordano nel dire che giocando con PS5 o Xbox Series X sono stati proprio i trigger adattivi a dare quella sensazione di novità ed è per questi motivi che si spera che anche che Steam possa supportare pienamente il DualSense di Sony in futuro.

Con uno sguardo al passato, è possibile ricordare anche che Sony non ha mai supportato brillantemente i suoi controller per il gaming su PC e per poterlo fare gli utenti PC si sono spesso avvalsi di driver di terze parti e non ufficiali. E per godere pienamente del DualSense anche su PC è facile immaginare uno scenario simile anche in questa circostanza. Tuttavia, gli utenti che decideranno di scaricarli è bene che si ricordino che la non ufficialità può comportare delle conseguenze.