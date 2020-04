DualSense vs Dualshock 4: ecco un confronto tra i controller di PS5 e PS4

Ieri sera Sony ha finalmente mostrato un pezzetto di PS5: no, non il design della console, ma il controller. Il DualSense, questo il nome ufficiale, è stato illustrato sia nelle funzioni che nella forma e nell’aspetto, ma purtroppo non sono stati indicati i dettagli tecnici precisi. Non sappiamo la durata della batteria, il tipo di materiali, il perso e, in particolar modo, non abbiamo idea di quali siano le dimensioni.

Le immagini condivise non permettono di intuire quanto sia grande, ma questo non ha fermato la redazione di PlayStationing.com, che ha provato a fare alcune supposizioni, sovrapponendo un’immagine del DualShock 4 e una del DualSense, per provare a vedere quali sono le differenze. Potete vedere il risultato nelle immagini condivise dal sito, qui sotto.

La sovrapposizione è stata realizzata a partire da una supposizione: le frecce direzionali e i quattro tasti frontali del DualSense sono della stessa dimensione di quelli del DualShock 4. Per quanto non ci sia modo di verificarne la veridicità di questa ipotesi, bisogna notare che, sovrapponendo le immagini in tal modo, le levette analogiche combaciano perfettamente, quindi è possibile che le proporzioni siano praticamente identiche. Quali sono le principali differenze?

Come è facile notare, il controller è più alto, sopratutto per quanto riguarda le maniglie. Sono inoltre inclinate in modo diverso e sono più bombate sui lati. Anche la posizione dei tasti Options e Share (chiamato “Create” nel DualSense) è leggermente diversa: sono inoltre inclinati e non posizionati verticalmente, anche a causa della maggiore ampiezza del touch pad. Il tasto PS, inoltre, non è più un bottone rotondo, ma pare essere sagomato: si tratta di un pulsante o solo di un elemento estetico? Per ora non possiamo saperlo, ma sotto di esso è presente un piccolo tasto: potrebbe trattarsi del pulsante del microfono.

Ovviamente questo confronto è tutt’altro che definitivo, ma ci permette di farci un’idea preliminare. Speriamo di poter provare o vedere in modo più chiaro il DualSense di PS5 al più presto!