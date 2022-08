Presentato durante la Gamescom 2022, il DualSense Edge è il Pro Controller di PS5, progettato da Sony per offrire un’esperienza di gioco decisamente diversa rispetto a quella tradizionale. L’annuncio, possiamo dirlo, è stato leggermente concitato: lanciato alla platea di Colonia, al momento il colosso nipponico non si è ancora espresso in tutto e per tutto in merito alla disponibilità e al prezzo di lancio, ma ha cominciato a diramare alcune informazioni relative a ciò che si troverà all’interno della confezione.

Come riportato da Sony, la confezione del DualSense Edge sarà letteralmente ricca. Oltre al controller, infatti, nella confezione saranno presenti il cavo USB per la ricarica e una serie di cap per gli analogici, che potranno essere sostituiti per la personalizzazione del controller, esattamente come avviene per altre periferiche simili. Presenti anche i tasti per il retro del pad, che permetteranno di mappare al meglio determinati comandi nei first person shooter e più in generale nei giochi competitivi.

A destare però la curiosità di alcuni utenti sarà sicuramente la custodia, che sarà inclusa all’interno della confezione. Come annunciato da Sony, infatti, il case presente all’interno permetterà di ricaricare il controller. Si tratta sicuramente di una novità molto apprezzata per il mondo PlayStation, ma già da tempo presente in altri device tech, come per esempio auricolari wireless, che vengono venduti insieme a una custodia che permette la loro ricarica.

Al momento, come dicevamo in apertura della notizia, Sony non ha ancora comunicato la data di lancio e il prezzo del nuovo controller. Con molta probabilità il DualSense Edge sarà uno dei protagonisti di uno dei prossimi showcase di PlayStation, come già avvenuto in altre occasioni. Vi aggiorneremo non appena saranno divulgate ulteriori informazioni in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.