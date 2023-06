Siete alla ricerca di un controller premium che faccia fare un salto di qualità alle vostre sessioni di gioco su PS5, dandovi un vantaggio sugli avversari? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il DualSense Edge, la versione migliorata dell’iconico pad e oggi in sconto a soli 199,99€!

Grazie all’ottimo sconto proposto da eBay potrete risparmiare ben 40,00€ rispetto al prezzo originale di 239,99€. Si tratta del prezzo più basso di sempre a cui è mai stato venduto il DualSense Edge dal suo rilascio nel mercato, e dato che le quantità disponibili sono limitate vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Difficilmente, infatti, lo rivedremo così scontato, probabilmente nemmeno durante l’imminente Prime Day.

Il Dualsense Edge è il controller premium rappresenta il vertice della categoria dei controller prodotti da Sony, nonché uno dei migliori in assoluto sul mercato, soprattutto per gli eSport. Questo controller pro offre una vasta gamma di funzionalità di livello superiore, come la possibilità di rimappare o disattivare i tasti, regolare la sensibilità dei joystick e dei grilletti, e persino salvare le proprie configurazioni in profili intercambiabili. Tutto ciò, naturalmente, senza rinunciare alla straordinaria esperienza offerta dai grilletti adattivi e dal feedback aptico che abbiamo imparato ad amare nel classico DualSense per PS5.

La natura premium del Dualsense Edge si manifesta anche attraverso i numerosi contenuti inclusi nella confezione, che rendono il controller ancora più versatile e potente. Oltre al controller stesso, troverete un cavo USB intrecciato, una custodia per il trasporto, un alloggiamento per il connettore e una serie di cappucci e tasti posteriori intercambiabili. In poche parole, si tratta di un prodotto che si trasforma e si adatta al meglio allo stile di gioco di ogni giocatore. Se volete saperne di più e leggere la nostra opinione approfondita, potete andare a dare uno sguardo alla recensione dedicata.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina eBay dedicata al DualSense Edge. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!