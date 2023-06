Circa un mese è passato da quando si era resa disponibile in rete una buona offerta per il controller DualSense per PlayStation 5 e, per la precisione, dai giorni dell’ottima Amazon Gaming Week quando, come ricorderete, Amazon si è spesa in un mucchio di offerte relative al mondo dei videogame.

Ebbene, dopo un po’ di attesa, siamo felici di comunicarvi che il controller DualSense, per la precisione nella sua elegante variante nera chiamata “Midnight Black”, è disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 14%, che ne abbassa il prezzo dai consueti 69,99€, a soli 59,99€, che sono un prezzo più che ragionevole per un articolo tanto bello quanto importante come questo pad PS5.

Il DualSense Midnight Black rappresenta l’apice dell’esperienza di gioco per PS5, offrendo un’interattività coinvolgente e una sensazione tattile straordinaria. Con la sua combinazione di design raffinato e funzionalità all’avanguardia, questo controller è stato sviluppato per garantire un’immersività mediamente superiore ai pad della concorrenza, grazie soprattutto ad alcune ottime intuizioni tecniche.

Il DualSense, infatti, offre una risposta tattile avanzata, trasmettendo sensazioni realistiche durante il gioco. I suoi grilletti adattivi vi permetteranno di sentire la tensione e la resistenza in base alle azioni compiute dai tuoi personaggi, offrendo un coinvolgimento senza precedenti.

Come per la generazione PS4, anche il DualSense include, inoltre, un suo altoparlante integrato, che amplifica i suoni di gioco e che trasmette alcuni rumori di fondo, cercando di creare così un feedback sonoro più coinvolgente e appagante rispetto l’esperienza a schermo.

Insomma, il nostro suggerimento è quello di non perdere l’opportunità di acquistare questo ottimo controller a un prezzo scontato e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto del 14%, consultando subito la pagina Amazon dedicata all’offerta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!