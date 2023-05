Oggi è lo Star Wars Day, e quale modo migliore per festeggiare se non acquistare il nuovissimo Star Wars Jedi: Survivor, uscito da pochi giorni? Ebbene, grazie a un’ottima promozione lanciata da Amazon potrete ottenerlo in bundle insieme al DualSense per PS5, il tutto risparmiando ben 20,00€!

Spenderete solo 129,98€ invece di 149,98€ per il bundle comprendente la copia fisica di Star Wars Jedi: Survivor e il magnifico DualSense. Insomma, si tratta di un’offerta davvero fantastica che vi permetterà di cogliere due piccioni con una fava; se, invece, siete alla ricerca anche di una PS5, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta che vi abbiamo proposto ieri, che vede come protagonista un bundle con il videogioco e la console Sony a un prezzo ottimo.

Star Wars Jedi: Survivor è il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order e vede il ritorno dell’impavido Cal Kestis come protagonista. Come abbiamo accennato nell’introduzione, l’opera è uscita da appena qualche giorno e sta già spopolando, ottenendo il favore sia della critica che del pubblico, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 8.7.

Durante l’avventura potrete immergervi nei panni del Jedi, ora più maturo e consapevole delle sue abilità, esplorando un mondo di gioco vastissimo e lottando contro l’Impero. Nonostante il primo titolo fosse già eccellente, Star Wars Jedi: Survivor migliora su tutti i fronti, offrendo un’esperienza ancor più coinvolgente e duratura, con più possibilità di personalizzazione, pianeti più grandi da visitare, un maggiore controllo della Forza e molto altro.

Vi è poi il DualSense, che rappresenta senza dubbio uno dei migliori controller sul mercato, nonché la punta di diamante del gaming da PS5. Potrete godere, infatti, di un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente e dinamica, soprattutto per merito del feedback aptico. Questa tecnologia aumenterà o diminuirà la resistenza dei grilletti dorsali, offrendovi così un feedback più realistico in base a ciò a cui state giocando.

Insomma, il bundle offerto da Amazon è veramente imperdibile, quindi non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alla promozione. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

