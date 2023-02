Se siete in possesso di una PlayStation 5, avrete notato che i DualSense sono diventati difficili da reperire quasi quanto la loro console di riferimento. Se siete alla ricerca del controller ufficiale di Sony, oggi è il momento perfetto per acquistarlo dato che non solo è disponibile su Amazon nella ultra ricercata colorazione Grey Camouflage, ma è anche in sconto.

Con soli 63,00€ potrete infatti portarvi a casa il DualSense Sony, e considerando che il suo prezzo di listino è 74,99€ si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Questo però non è tutto: oltre al già citato sconto del 16%, risparmierete ulteriori 3,15€ al check-out grazie alla promozione di Amazon, arrivando a spendere solamente 59,85€!

Il pad DualSense nella colorazione Grey Camouflage è stato lanciato sul mercato per poter essere abbinato anche con le relative scocche di ricambio messe in commercio da Sony, grazie alle quali poter sostituire la tipica colorazione bianca di PlayStation 5, con colori più particolari e desiderati dai fan. Il controller è però spettacolare anche di per sé, dato che l’intera superficie è ricoperta con la fantasia militare, rendendolo estremamente originale.

Il DualSense è considerato la punta di diamante dell’esperienza gaming offerta dall’ultima ammiraglia di Sony: la sua ottima tecnologia di vibrazione rende l’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica, mentre il feedback aptico dei grilletti dorsali, dove correttamente implementato, aumenta o diminuisce la resistenza dei grilletti dorsali per offrire un feedback più realistico e contestuale alle azioni di gioco. Per esempio, quando starete tendendo la corda di un arco per scoccare una freccia sentirete il grilletto irrigidirsi, generando così un’esperienza videoludica senza precedenti.

Il pad presenta un piccolo altoparlante dal quale fuoriusciranno degli effetti sonori mirati anch’essi a incrementare il realismo del gameplay, facendovi immergere completamente nel gioco. Infine, il nuovo pulsante “Crea” rende ancora più facile condividere screenshot e video con il resto del mondo, mentre grazie al microfono integrato potrete parlare con gli amici senza necessitare obbligatoriamente di un dispositivo esterno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

