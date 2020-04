DualSense: l’annuncio del nuovo controller PS5 è il post a tema gaming più popolare di sempre

A gran sorpresa Sony ha recentemente deciso di svelare al pubblico una componente fondamentale della sua console next-gen. Stiamo parlando del DualSense, il prossimo controller per PS5 che, da pochissimi giorni, non è più un segreto per il popolo videoludico. Per di più, la notizia è finita rapidamente tra i trending topic delle principali piattaforme social.

Ce lo dimostra Twitter, con l’annuncio ufficiale del DualSense pubblicato dall’account ufficiale di PlayStation che vanta oltre 318 mila like. In pochissimo tempo, infatti, l’ultimo controller di casa Sony è diventato il tweet gaming più popolare della storia della piattaforma, superando, addirittura, l’evento del Buco Nero di fine stagione su Fortnite, che lo scorso ottobre aveva raggiunto i 235 mila like. Ma tale record ha oltrepassato persino l’annuncio da parte di Sony del periodo di uscita di PlayStation 5, che aveva registrato 213 mila like.

Questa volta, Sony ha cambiato rotta e ha deciso di rinnovarsi e distinguersi rispetto al passato. Ma il nuovo design, le nuove funzionalità e, addirittura, un cambiamento nella nomenclatura del prossimo DualSense, che saluta l’appellativo “DualShock”, non ha spaventato il pubblico. Al contrario, a giudicare dai risultati, pare che i videogiocatori apprezzino in maniera considerevole le nuove caratteristiche di tale controller e che siano curiosissimi di provare il feedback aptico, i nuovi grilletti resistivi e di poter scegliere tra ben due colori.

Ricordiamoci che il controller è una componente fondamentale di una console, poiché ne determina il suo controllo, come ci suggerisce il nome stesso, ed è strettamente correlato con l’esperienza di gioco dei suoi consumatori. Pertanto, non c’è sta stupirsi che l’annuncio del DualSense sia stato il post a tema gaming più popolare sulla varie piattaforme social, specialmente su Twitter. Se il pubblico ha reagito così per il DualSense, chissà come reagirà all’attesissimo reveal ufficiale di PS5!