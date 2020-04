DualSense: un utente trova nel controller una curiosa somigliaza con PlayStation Vita

Mentre ci accingiamo a completare il puzzle della next gen, Sony ha deciso di presentare al mondo intero il DualSense, quello che sarà a tutti gli effetti il nuovo controlle di PlayStation 5. Dal momento dell’annuncio sono partite già diverse discussioni a riguardo; non solo i vidrogiocatori, ma anche diversi addetti del settore hanno voluto dire la propria riguardo al nuovo pad.

Di recente un utente su Twitter, tale Mystifiszor, ha fatto notare un curioso particolare nel DualSense, che a detta sua risulta come una somiglianza molto marcata a PS Vita. L’utente su riferisce alla croce direzionale, che come gran parte del nuovo controller si distacca pesantemente dal DualShock 4 e da ciò che Sony aveva proposto in passato. In effetti la croce direzionale si avvicina abbastanza a quella utilizzata sull’ultima console portatile di Sony, soprattutto per la trasparenza dei tasti.

I see a similar D-Pad like the PS Vita had! OMG!!!!!!

Incredible, Shu! — Mystifizor (@Mystifizor) April 7, 2020

Si è già parlato molto del nuovo DualSense e a tal proposito si è espresso anche Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, definendo il controller di PlayStation 5 come un qualcosa che permetterà un cambiamento radicale nell’esperienza dei giocatori. Si è parlato anche del microfono inconrporato, na delle funzioni più interessanti insieme al feedback aptico e ai trigger adattivi.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo a PlayStation 5, ma dopo che sono state svelate le specifiche tecniche della console Sony ha cominciato a condividere qualche dettaglio in più sulla console next gen, che stando alla compagnia verrà presentata tra qualche mese. Cosa ne pensate della similitudine scovata dall’utente tra il DualSense e PlayStation Vita?