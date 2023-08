Siete dei retrogamer e non ne potete più di giocare con i vecchi controller? Niente paura, 8BitDo ha appena annunciato il Retro Receiver per PlayStation, un dispositivo compatibile per PlayStation 1 e PlayStation 2 in grado di rendere compatibili DualuShock 4, DualSense e DualSense Edge sulle vostre vecchie piattaforme.

Introducing 8BitDo Retro Receiver for PS. Play PS1 and PS2 with your favorite controller. Compatible with Xbox One, Series, and Elite controllers, DualShock4, DualSense, Wii U Pro, Switch Pro controllers, and more. Plug-and-play, lag-free. Get yours now:https://t.co/0nrEdyxNQ8 pic.twitter.com/bR8haBKbBS — 8BitDo (@8BitDo) August 9, 2023

Il dispositivo costa 24,99 dollari, non propriamente un prezzo alto ma nemmeno troppo basso considerando che è un banale dongle convertitore. A ogni modo siamo stati abituati a prezzi anche maggiori e poi per chi vuole giocare in modalità retrogaming con comodità, il prezzo è relativo.

Si può solo immaginare che questa iniziativa audace da parte di 8BitDo possa spingere altre aziende, incluso il gigante dell’industria videoludica Sony, a seguire l’esempio. Con un prezzo accessibile e un impatto così positivo sull’esperienza di gioco retrò, non sorprenderebbe se vedessimo soluzioni simili sul mercato in un prossimo futuro.

L’8BitDo Retro Receiver per PS si presenta come un passo avanti significativo nell’evoluzione del gioco retrò. Per chi è appassionato è un prodotto assolutamente da non perdere, per tutti gli altri basta sfruttare i vecchi controller che rimangono comunque funzionali.