DuckTales QuackShots: svelato il nuovo progetto dai creatori di Monster Boy

Partiamo subito con il dire ai nostri lettori che si, c’è la probabilità che si tratta dell’ennesimo pesce d’aprile. Prima di scrivere questa notizia abbiamo controllato le varie fonti e sembrerebbe quasi reale, il problema rimane sempre lo stesso: Annunciare un nuovo titolo al primo di aprile non è mai una bella mossa. Se in questo momento state fischiettando la famosa sigla che ha accompagnato le mattine ed i pomeriggi dei bambini nati tra gli anni 80/90 allora con molta probabilità avrete sentito parlare di DuckTales QuackShots, gioco pubblicato nel lontano 1991 per Sega Mega Drive che vede come protagonista Paperino ed i suoi tre energici nipotini Qui, Quo e Qua.

In queste ore ha fatto rumore un tweet postato dagli sviluppatori del famosissimo Monster Boy nel quale hanno svelato che sono in lavorazione al remake di DuckTales QuackShots. Il tweet in questione addirittura mostra degli screenshots in-game, il che ha fatto pensare subito che fosse tutto veritiero. Molte persone ovviamente sotto al post hanno avuto reazioni distinte, chi è entusiasta e chi invece titubante vista la data odierna, vi lasciamo di conseguenza il messaggio rilasciato FDG Entertainment.

Surprise! We're happy to announce our new game project #DuckTales QuackShots together with our #MonsterBoyGame development partner Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH — FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Gli sviluppatori non hanno rivelato nessun dettaglio in più, specialmente riguardanti le piattaforme di rilascio. Vi ricordiamo di nuovo che la probabilità che si tratti dell’ennesimo scherzo sono alte, ma uno scherzo così ben riuscito farebbe davvero male all’anima dei fan del titolo uscito nel 1991 e di tutti gli appassionati di questa stupenda serie che ricordiamo essere ad oggi disponibile anche sulla piattaforma streaming Disney +.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che si tratti di un pesce d’aprile o di qualcosa di ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità (speriamo) riguardanti questo titolo.