Duke Nukem 3D arriva anche su Switch?

Secondo alcune indiscrezioni del sistema di classificazione dei videogiochi, il porting di Duke Nukem 3D potrebbe arrivare presto anche su Nintendo Switch.

Non capita certo di rado che il sistema di classificazione americano dei videogiochi, altresì conosciuto come ESRB, dia l’occasione per venire a conoscenza della pubblicazione dei prossimi titoli sul mercato. È capitato recentemente lo stesso con Gearbox Publishing e il suo Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, porting del titolo originale, uscito originariamente nel 2016.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, un porting di Duke Nukem 3D potrebbe arrivare presto anche su Nintendo Switch. Nonostante la notizia non sia stata ancora ufficializzata, ricordiamo che Duke Nukem è già precedentemente apparso su Nintendo Switch con l’arrivo di Bulletstorm: Duke of Switch Edition sul Nintendo eShop. Non ci stupirebbe quindi assistere a un ritorno del titolo originale del 1996 sulla console ibrida firmata Nintendo.

Nella fattispecie, l’edizione 20th Anniversary World Tour uscita nel 2016 conteneva rispettivamente i 4 episodi originali del gioco, assieme ad alcuni interessanti extra realizzati dagli sviluppatori, come ad esempio il quinto episodio (costituito da 8 livelli), e la possibilità di passare immediatamente in-game al motore di gioco originale, così come accadeva con Halo: The Master Chief Collection.

A questo si aggiungeva poi il ritorno del compositore originale di Duke Nukem 3D per la realizzazione della colonna sonora, oltre al celebre doppiatore di Duke, Jon St. John che in questo porting ha introdotto nuove registrazioni inedite. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito da parte di Gearbox Publishing, confidando in un’uscita nel corso dei prossimi mesi su Nintendo Switch.