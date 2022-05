Quando Duke Nukem Forever arrivò finalmente sul mercato nel 2011, gli storici fan del Duca speravano in un ritorno in pompa magna di una delle icone dei videogiochi. Purtroppo l’ultimo capitolo della saga non riuscì a colpire nel segno, mostrando il fianco su molti degli aspetti a causa della lunga e travagliata gestazione del titolo. Ora, a distanza di undici anni, sono apparsi in rete una serie di materiali relativi alla versione originale del progetto Forever nato nel 2001.

Il tutto nasce sulle pagine di 4chan, dove è apparso un lungo post contenente una serie di dettagli, informazioni, video e immagini di quello che sarebbe dovuto essere il Duke Nukem Forever originale. Il gioco, infatti, nasce nei primi anni 2000, ma a causa di tutta una serie di problematiche e rinvii è riuscito ad arrivare sul mercato solamene dieci anni dopo, e nemmeno in uno stato del tutto curato.

Come possiamo leggere su 4chan, quasi ogni capitolo della prima versione di Duke Nukem Forever è ora pubblico grazie al leak in questione, anche se alcuni livelli non presentano i nemici in giro per la mappa. Oltre a ciò, sembrerebbe proprio che tutto quello che fu mostrato all’E3 2001 sia riemerso all’interno di questo post, dandoci anche la possibilità di vedere alcune novità rimaste nascoste per undici anni.

A tutto questo si aggiunge anche un video gameplay che ci porta nei meandri del Duke Nukem mai rilasciato se non in una versione distante dalle idee originali di 3D Realms. Potete trovare tutti i dettagli e le immagini del gioco originale a questo indirizzo.