Duke Nukem o Bulletstorm: a cosa punta Gearbox?

Gearbox sta per fare molti annunci al PAX East: dopo Bordelands 3, Borderlands 2 e un nuovo gioco ancora non annunciato, pare il turno di Bulletstorm.

La GDC 2019 promette grandi cose (come l’annuncio di Google Yeti che avverrà questa sera), ma dobbiamo ricordarci che non si tratta dell’unico evento che avrà luogo questo mese. Infatti, la prossima settimana ci sarà il PAX East durante il quale Gearbox Software condurrà un panel dedicato a tutto ciò che c’è in produzione.

Se tutti, dopo i vari rumor, non siamo rimasti particolarmente sorpresi dal teaser che fa pensare all’annuncio di Borderlands 3, alcuni potrebbero essere stupiti dal fatto che la compagnia pare avere molto altro in serbo. Infatti, Gearbox ha mostrato tramite Twitter un’immagine di un titolo non ancora annunciato, ma non si è limitata a quello.

Oltre a un teaser legato al secondo Borderlands, probabilmente in arrivo su Nintendo Switch, la software house ha condiviso un’immagine proveniente da Bulletstorm: potete vederla qui sotto.

"Time to tease another game for PAX!"

A sinistra vedete uno dei personaggi del gioco di People Can Fly, mentre a destra (non crediamo sia necessario fare presentazioni, ma…) c’è Duke Nukem: il personaggio è apparso all’interno della re-release di Bulletstorm avvenuta nel 2017. Duke Nukem era un personaggio disponibile tramite DLC. L’immagine presenta entrambi e si potrebbe anche pensare che si tratti di qualcosa di nuovo legato alle due serie.

Sarebbe molto interessante vedere un nuovo capitolo di Bulletstorm che, pur non avendo riscosso particolare successo, aveva proposto un’azione in salta FPS molto dinamica e divertente. Sarebbe ancora meglio, i fan concorderanno, una sorta di capitolo mash-up che unisca i due brand in un tripudio di distruzione.

Purtroppo, la risposta più probabile è che Gearbox abbia prodotto una conversione per Nintendo Switch della versione Full Clip Edition di Bulletstorm. People Can Fly non potrebbe comunque sviluppare un nuovo capitolo, poiché secondo le ultime informazioni pare essere al lavoro su un gioco in produzione presso Square Enix. In ogni caso le nostre sono solo speculazioni e non possiamo fare altro se non attendere l’arrivo della conferenza e scoprire con i nostri occhi cosa abbia in serbo per noi Gearbox. Diteci, quali sono le vostre speranze?