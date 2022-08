La Gamescom 2022 è iniziata letteralmente con il botto, presentando un annuncio a sorpresa già nei primi minuti. Il titolo in questione è Dune Awakening che si è mostrato con un trailer di presentazione che ha subito colpito i fan di tutto il mondo.

Il titolo, sarà un MMO open world di cui gli sviluppatori non hanno mostrato molti contenuti. Il video mostrato durante la conferenza è un trailer cinematico che immerge i giocatori nel clima che dovranno aspettarsi. I pochi dettagli lasciano intendere che Dune Awakening avrà una grafica di tutto rispetto e porterà con sé dei nemici decisamente minacciosi.

Non sappiamo molto sui contenuti di trama e su tutto il comparto narrativo. È dunque difficile dire se Dune Awakening sarà più o meno fedele alle opere letterarie e quelle cinematografiche. Tuttavia, siamo piuttosto ottimisti sul fatto che il gioco abbia un gran potenziale. Le immagini mostrate lasciano ben sperare e l’universo creato da Frank Herbert si presta decisamente anche a opere videoludiche.

Non sappiamo ancora quale sarà la finestra di lancio per Dune Awakening ma arriverà su Xbox, PlayStation e PC. Tuttavia, la Gamescom 2022 è appena iniziata e gli annunci stanno già fioccando, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci attende nei prossimi giorni. Vi ricordiamo, infine, che l’evento di Colonia andrà avanti fino a domenica 28 settembre.

In aggiornamento…