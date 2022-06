Esattamente come promesso durante il PC Gaming Show 2022 poco più di una settimana fa, Dune: Spice Wars ha finalmente ricevuto il comparto multiplayer. Introdotto con un aggiornamento nel corso delle ultime ore, il multigiocatore dello strategico in tempo reale offre due modalità diverse di gioco, che andiamo a vedere nel dettaglio poco più in basso.

Il multiplayer dello strategico in tempo reale include una modalità 2 vs 2 e una modalità free-to-play. In tutte e due le modalità, l’intelligenza artificiale può rimpiazzare alcuni giocatori e il livello di difficoltà è personalizzabile. Si va dal facile fino al livello più difficile, chiamato Insane.

Non solo le modalità. Il multigiocatore di Dune: Spice Wars è estremamente personalizzazione. Come riportato dagli sviluppatori, infatti, è possibile sistemare i parametri per ogni mappa del multiplayer, inclusa l’attività dei vermi della sabbia, le tempeste e Sietch. In aggiunta, lo sviluppatore vi permette anche di personalizzare le condizioni di vittoria, inserendo condizioni specifiche per portare a casa la partita e risultarne vincitori.Oltre al multiplayer, l’ultimo aggiornamento del gioco ha introdotto anche una serie di rework per ogni aspetto dello sviluppo. Ora sono presenti nuove risoluzioni politiche, nuovi eventi e nuove regioni. Vi ricordiamo che il titolo è ancora in Early Access, dunque potrà volerci ancora un po’ di tempo prima di poter vedere una vera e propria versione definitiva, non priva di bug ed errori.

Dune: Spice Wars non è l’unico gioco basato sulla serie letteraria in sviluppo. Funcom sta infatti sviluppando un nuovo gioco online, che però non è ancora stato annunciato. Il titolo dovrebbe essere un vero e proprio survival open world multiplayer, ma al momento i dettagli in merito scarseggiano. Oltre agli sviluppatori di Conan Exile, su questo nuovo progetto è presente anche lo studio tedesco Nukklear. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.