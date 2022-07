Sono passati diversi mesi da quando è stato annunciato Dune: Spice Wars, il nuovo strategico in tempo reale 4X ambientato sul leggendario pianeta desertico di Arrakis e disponibile in Early Access dallo scorso aprile. Il titolo ha da subito ricevuto un feedback straordinario sia da parte del pubblico che della stampa.

Adesso sappiamo che la prossima fazione di questo interessante gioco è stata confermata e sarà addirittura la Casa Corrino, guidata dall’imperatore Padishah Shaddam IV, prima del suo arrivo nel film Dune: Parte 2. Casa Corrino è la quinta fazione ad essere aggiunta al gioco di strategia e potrebbe essere l’ultima fino a quando il titolo non uscirà definitivamente dallo stato di accesso anticipato.

La roadmap di Dune: Spice Wars per l’estate 2022 ha, inoltre confermato diverse importanti aggiunte in arrivo al gioco 4X. La prima delle quali è stata la modalità multiplayer arrivata a giugno mentre la seconda è proprio la quinta fazione ad accompagnare i Fremen e i Contrabbandieri e che, come detto, è Casa Corrino. La roadmap, inoltre, è in costante evoluzione dal momento che Shiro Games e Funcom intendono tenere in grande considerazione i feedback dei giocatori durante lo sviluppo del titolo. Per quanto riguarda Casa Corrino, invece, si tratta di una potente fazione, guidata dallo stesso imperatore, insieme ai suoi guerrieri Sardaukar d’élite, i soldati fanatici visti nel film. Casa Corrino riceve tasse e tangenti da altre fazioni, ma deve ripagare la Gilda Spaziale e mantenere la soddisfazione del Landsraad o l’impero potrebbe crollare.

Secondo lo sviluppatore Shiro Games, House Corrino arriverà insieme a un aggiornamento per Dune: Spice Wars che porterà una serie di altri miglioramenti e funzionalità minori per il gioco. Il team rivelerà maggiori dettagli sulla fazione Imperiale durante la Gamescom alla fine di agosto. Presumibilmente, dunque, l’update non arriverà prima di quella data.