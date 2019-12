Dungeons and Dragons Dark Alliance presentato ai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2019 è stato anche annunciato Dungeons and Dragon Dark Alliance, un nuovo gioco di ruolo basato, ovviamente, sull’amatissimo gioco di ruolo da tavolo. Il gioco è in arrivo nell’autunno 2020 e per ora non si sa quasi nulla, ma il trailer riporta la scritta “Slay Together” quindi probabilmente si tratta di un gioco cooperativo online.

Ecco a voi il filmato condiviso ai The Game Awards 2019 per Dungeons and Dragons Dark Alliance. Potete vederlo qui sotto.

Il filmato mostra una serie di creature fantasy che si scontrano con quelli che probabilmente saranno i protagonisti/classi del gioco. Possiamo supporre che ci saranno forti elementi da gioco di ruolo (come potrebbe essere il contrario?) e che si tratti di un gioco action in tempo reale.

Diteci, cosa ne pensate del filmato? Vi ha incuriosito? Speriamo di ricevere presto nuove informazioni in merito a Dungeons and Dragons Dark Alliance.