Dusk Golem desiste, niente più leak o anticipazioni sui giochi

Dusk Golem, noto anche come Aesthetic Gamer su Twitter, ha fatto molto parlare di sé nel corso del tempo per aver diffuso sui social network e sui forum videoludici indiscrezioni che poi si sono rivelate in parte esatte. Questa volta l’insider torna a far parlare di sé, non per annunciare nuovi rumor e leak bensì proprio per comunicare la volontà di cessarne la diffusione e ce lo comunica sul proprio account Twitter. Dusk Golem, infatti, ha deciso di interrompere la diffusione di informazioni legate a produzioni di giochi in sviluppo o ancora non annunciate.

Stando a quanto dichiarato pubblicamente, ciò che ha spinto il leaker a ritirarsi dalle scene con questa veste è il senso di colpa per aver danneggiato con le sue anticipazioni il lavoro di molte persone. Dusk Golem però non sparirà completamente dalla scena, “continuerò a twittare sulle cose che mi entusiasmano” dichiara.

(1/6) Some will be happy with this news, some won't be. But I've faced this many times in the last couple months specifically, personal guilt about it, I've talked with a few people about it, and making this decision.

I'm retiring as a leaker & being open with stuff I know now.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 26, 2020