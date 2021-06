Dying Light 2: annunciato un nuovo evento, data e ora

Annunciato nel 2018, ben tre anni fa, Dying Light 2 era scomparso dalla scena per molto tempo. Un titolo il cui sviluppo è stato a dir poco difficile, ma che adesso è tornato più carico che mai (qui il trailer), pronto ad offrire ore ed ore di puro divertimento. Sviluppato da Techland e pubblicato da Techland Publishing, il sequel di Dying Light uscirà il 7 dicembre 2021, arricchendo il nostro Natale videoludico con sangue d’infetti, parkour e una componente co-op. Quest’oggi è stato annunciato un nuovo evento dedicato alla scoperta delle meccaniche e del mondo di gioco. Senza perderci in chiacchiere, scopriamo insieme data ed ora!

Il secondo episodio di Dying 2 Know (questo il nome dell’evento digitale) sarà trasmesso il 1 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane. Per chiunque volesse conoscere qualcosa in più riguardo l’ultima fatica di Techland, l’evento è qualcosa di imperdibile. Perciò, come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi alcuna informazione a riguardo.

Ecco, qui di seguito, le premesse dell’evento: “Superstite, la Notte sta scendendo, e con essa si risvegliano gli incubi che durante il giorno si celano nei propri nascondigli. È arrivato il momento di fare i rifornimenti necessari per ripristinare un senso di speranza nei cuori dei pochi cari che abbiamo, per cominciare a vivere sui tetti. Tuttavia, prima di scendere in strada, devi sapere cosa si nasconde nell’oscurità. La posta in palio è alta, ma il prezzo che dovrai pagare, se rimarrai al buio troppo a lungo, sarà ancora più alto. Buona fortuna e ricorda: Stay Human!“.

