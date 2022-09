Techland ha recentemente pubblicato un Q&A con la community di Dying Light 2 (lo trovate disponibile su Amazon). L’ospite di questa sessione di domande è stato Tymon Smektala, uno dei lead di Techland che ha lavorato allo sviluppo del gioco. Durante la discussione sul canale Discord ufficiale sono emerse molte informazioni relative al futuro del titolo e, in particolare, al supporto delle mod.

Dying Light 2

Smektala ha, infatti, dichiarato che Techland ha intenzione di fornire un supporto ufficiale per le mod di Dying Light 2. Gli stumenti inseriti, inoltre, saranno destinati agli sviluppatori per la versione PC del gioco, oltre a permettere la gestione e l’inserimento delle mod. Lo sviluppatore aggiunge anche che il primo capitolo del post apocalittico è stato un esempio perfetto di ciò che gli utenti sono in grado di creare, pertanto, fornire un supporto ufficiale può certamente favorire i contenuti futuri. Inoltre, Techland è al lavoro anche per permettere l’utilizzo di contenuti realizzati dai fan anche su Xbox e PlayStation ma, in questo caso, Smektala ha preferito non sbilanciarsi.

Le aggiunte future per Dying Light 2, tuttavia, non si fermano alle mod. Il titolo, infatti, aggiungerà una funzione attesissima dai giocatori. Con il nuovo DLC, infatti, Techland sta lavorando anche all’introduzione del tanto richiesto PvP. Inizialmente, i giocatori avranno a disposizione una classica cooperativa online ma Smektala non esclude l’arrivo di una modalità arena. Secondo lo sviluppatore, molti eventi e possibilità saranno aggiunti in futuro ma saranno fortemente influenzati dalla volontà dei giocatori.

Vi ricordiamo, infine, che gli aggiornamenti di Dying Light 2 arriveranno in preparazione di Bloody Ties, il nuovo DLC del gioco. Previsto inizialmente per il 13 ottobre, il contenuto è stato poi rinviato da Techland e dovrebbe uscire per il 13 novembre 2022. Lo studio sembra avere le idee chiare sul futuro della propria serie post apocalittica e manca ormai poco all’arrivo di questi nuovi contenuti.