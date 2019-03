Dying Light 2: gli zombie si evolvono nel corso del gioco

Dying Light 2 proporrà delle creature in costante evoluzione per metterci in difficoltà ad ogni ora in ogni luogo del mondo di gioco.

Dying Light 2 è il nuovo videogame di Techland e, al pari del predecessore, si baserà molto sugli zombie. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di GamesRadar, il Lead Game Designer Tymon Smektała ha svelato qualche nuovo dettaglio sulle pericolose creature che si muoveranno nel mondo di gioco.

Smektała ha spiegato che è stato aggiunto un “ciclo vitale degli infetti”. Vediamo le sue parole, in traduzione:

“Gli infetti iniziano come Viral, ovvero qualcuno che è stato morso da poco ed è stato infettato: hanno ancora qualche traccia di umanità, e in questa fase sono molto veloci e molto pericolosi; evitano il sole a tutti i costi. Dopo qualche tempo in questa condizione diventano ciò che chiamiamo “Biter”, ovvero gli zombie regolari: si muovono lentamente e, se ne sono in grado, ti afferreranno e ti mangeranno, ma il sole è ancora dannoso per loro, quindi non sono veloci e agili come i Viral.”

Ha poi spiegato che i Biter, se vengono esposti per troppo tempo al sole, diventano “Degenerate“, che appaiono come dei corpi con pezzi di carne che si staccano e cadono. Sono molto più deboli degli altri, ma non per questo si li si può ignorare.

“Dovrai comunque tenerli d’occhio, poiché Dying Light 2 è un gioco con un sistema evolutivo ben definito e un sacco di cose possono accadere all’improvviso. Ovviamente, c’è un percorso evolutivo differente per gli infetti che li trasforma in ‘Volatili’ [nel senso di esplosivi, instabili] che sono i più pericolosi in assoluto, dei predatori notturni perfetti. Se li vedi, devi solo correre: non c’è alcun modo per combatterli poiché ti uccideranno e basta.”

Oltre alle nuove informazioni sui tipi di creature, Techland ha condiviso un artwork (che potete vedere qui sopra) di Dying Light 2 nel quale viene ritratto uno zombie, una volta facente parte dei Peacekeeper, una forza paramilitare che punta a stabilire l’ordine governando con il pugno di ferro. Le fazioni, infatti, avranno un ruolo fondamentale in Dying Light 2: influenzeranno il mondo di gioco, anche in seguito alle scelte del giocatore. L’opera non ha ancora una data di uscita specifica, ma dovrebbe essere rilasciata nel corso del 2019 su PC, Xbox One e PS4: potremmo scoprire di più all’E3, magari sul palco di Microsoft.