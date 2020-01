Dying Light Bad Blood: gratis per tutti i possessori del gioco

Il Battle Royale è un genere che negli ultimi anni sta spopolando fra i videogiocatori di tutto il mondo. I ragazzi di Techland lo sanno bene, tanto che il 13 settembre di due anni fa fecero uscire Dying Light Bad Blood, espansione multigiocatore di Dying Light. Per festeggiare il quinto anniversario del titolo, i ragazzi della software house polacca hanno deciso di regalare una copia dell’espansione a tutti i possessori del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Se siete quindi possessori di Dying Light basta collegarvi sul sito dedicato, creare un account ed associarlo al vostro profilo PSN, Steam o Xbox. Così facendo vedrete un messaggio che vi permetterà di riscattare la vostra copia gratuita.

Bad Blood è un Battle Royale sulla falsa riga di Fortnite & co. Ci vedremo sì, tutti contro tutti, ma in un’arena piena di Zombie inferociti con dodici giocatori, nella quale dovremmo eliminare a suon di armi, stealth e Parkour. Il nostro obiettivo sarà recuperare una quantità particolare di campioni affinché un elicottero possa venire a prenderci e vincere così la partita lasciando gli altri giocatori uccisi o mangiati dai temibili camminatori viventi.

Cosa state aspettando quindi? Correte subito a scaricare Bad Blood e diteci la vostra nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le pagine di Game Division per eventuali notizie su Dying Light ed il suo seguito recentemente slittato a data da destinarsi.

Se non avete ancora acquistato il gioco e siete curiosi di cimentarvi in questa esperienza non temete, a questo indirizzo potete recuperare Dying Light ad un prezzo vantaggioso.