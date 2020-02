Dynasty Warriors: appare un indizio sul nuovo gioco nel sito del ventesimo anniversario

La riscrittura in salsa action del Romanzo dei Tre Regni, raccontato nell’arco degli ultimi anni da Omega Force sta per compiere vent’anni. La serie Warriors ha preso diverse direzioni sperimentando molto con le tematiche passando dai Samurai, fino ad arrivare al titolo dal tratto più fantasy Warriors Orochi, ma sembra che quest’anno stia tutto per ritornare alle proprie origini.

È stato aperto da poco un nuovo sito Web dedicato alla celebrazione del ventesimo anniversario del franchise di Dynasty Warriors. Su di esso possiamo trovare una particolare linea temporale che vede il suo punto di inizio nell’agosto 2000 con l’uscita di Dynasty Warriors 2, dato che il primo gioco non era un titolo musou non viene conteggiato, mentre il punto di fine, per il momento segnala l’anno 2020, con una didascalia che menziona un “nuovo progetto”.

L’ultima iterazione della saga di Omega Force è stata Dynasty Warriors 9 uscito su PlayStation 4 e PC. A differenza dei titoli precedenti, il nono capitolo non ha mai ricevuto una riedizione come Xtreme Legends o Empires, quindi è possibile che questo nuovo progetto in arrivo quest’anno possa trattarsi proprio di una nuova versione del titolo uscito nel 2018, prima che Koei Tecmo si concentri sul decimo capitolo della saga.

Al momento non ci sono altre informazioni e ci risulta difficile provare a speculare con i pochissimi dettagli che abbiamo tra le mani. Non ci resta quindi che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo di Omega Force e Koei Tecmo per sapere di più del futuro della saga di Dynasty Warriors. Siete pronti per un nuovo capitolo della saga che ha inventato il genere dei Musou?