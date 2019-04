È morto Eric Martin, attore in Command & Conquer

Il celebre Eric Martin, attore in Command & Conquer Tiberian Dawn è morto nelle scorse ore, il cordoglio da parte della community.

Per chi ha giocato per lungo tempo durante gli anni 90 e dedicava il suo tempo agli strategici, non può non aver giocato ai leggendari Command & Conquer e in particolare al primo, Tiberian Dawn. Il titolo di Westwood Studios fu uno degli strategici in tempo reale più incredibili dell’epoca, capace di ispirare giochi come Warcraft, Warcraft 2 Tides of Darkness e Starcraft, riuscendo a proporre alcune idee innovative già pensate, in parte, in Dune 2 e applicate successivamente, appunto, in Tiberian Dawn.

Una delle peculiarità della saga erano le cinematiche, la maggior parte realizzate con attori in carne e ossa. Fu uno dei primi veri casi, insieme a Wing Commander e Phantasmagoria, a utilizzare attori all’interno di cinematiche legate a un videogioco, tra l’altro con l’utilizzo di alcune primordiali tecniche in CGI davvero notevole per l’epoca.

Eric Martin, uno degli attori che ha prestato il volto per impersonare il Generale Sheppard GDI nel primo leggendario Command & Conquer, è morto nelle scorse ore, lasciando un dolore enorme nei cuori della famiglia, degli ex colleghi e dei fan di tutto il mondo.

A darne notizia è stata inizialmente la sorella che lo scorso 22 marzo aveva aperto una richiesta di aiuto su GoFundMe per cercare di racimolare qualche soldo per le spese mediche del fratello, successivamente è stato Frank Klepacki, celebre compositore della saga e attualmente al lavoro sulle remastered a darne il tristo annuncio su Facebook e Twitter.

La perdita di Eric Martin è triste per tutti i videogiocatori, i fan e gli addetti al settore. Noi lo ricorderemo per sempre come il Generale Sheppard del GDI che ha combattuto per liberare il mondo dalla minaccia di Kane e della fratellanza di NOD. Riposa in pace Generale.