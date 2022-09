Sono praticamente innumerevoli le mod, i contenuti fan-made e le creazioni che hanno preso vita all’interno di Minecraft da quando è uscito. Il sandbox di Mojang è sul mercato da oltre dieci anni, e ancora oggi continua a essere una delle esperienze più stimolanti che ci siano. Grandi e piccini si divertono a sperimentare all’interno del gioco, e c’è anche chi ha provato a rendere l’amatissimo titolo ancora più soddisfacente; un obbiettivo alquanto ambizioso per un gioco che già offre moltissimo.

Grazie alla sconfinata quantità di mod che esistono per Minecraft ormai si possono aggiungere all’esperienza talmente tanti contenuti che si rischia quasi di trasformare completamente il sandbox. A darne una dimostrazione è stato il noto youtuber conosciuto sulla piattaforma come ‘Fundy’, il quale ha creato un video in cui cerca di dimostrare come sia possibile rendere il gioco Mojang ancora più soddisfacente di come lo è nel suo formato base.

Il recente video di Fundy ha messo insieme molte idee ed effetti speciali che danno nuovi input tutti da testare all’interno di Minecraft (lo potete acquistare su Amazon). Una delle trovate più interessanti è la crescita improvvisa degli alberi, che permette a questi ultimi di spuntare come funghi per tutta la mappa. Oltre a questo, ci sono anche altri effetti speciali, come uno che rende le incudini degli oggetti altamente esplosivi e rimbalzanti a gravità zero.

Questo video è solo uno degli esempi recenti di come Minecraft sia a oggi uno dei titoli più malleabili che ci siano sulla piazza, e l’elevatissimo numero di mod e contenuti fan-made è ormai diventato a dir poco spiazzante. Giusto per fare un esempio, c’è una mod che vi permette di rendere immortali gli animali da compagnia, ma in quest’altro nostro articolo potete trovare una classifica delle mod più interessanti che si possono trovare in rete per il noto sandbox di Mojang.