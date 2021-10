È questo il concorrente di Steam Deck?

Con l’arrivo di Steam Deck a fine anno, è perfettamente lecito che altre grandi società tech possano spingersi ad esplorare questo campo. In tal senso è arrivata, almeno per ora, una mezza conferma da parte di Lenovo, che nelle ultime ore è stata protagonista di un leak piuttosto importante per quanto riguarda una possibile console portatile.

Il sedicente concorrente di Steam Deck, se così possiamo chiamarlo, si chiamerebbe Lenovo Legion Play. Sarebbe, almeno stando ad alcune specifiche trovate sui siti delle divisioni tedesche e italiane della società cinese, un device portatile basato su Android. Perché diciamo che una console portatile basata sul famoso sistema operativo di Google potrebbe essere il concorrente di un hardware come Steam Deck? Per il semplice supporto a GeForce NOW, il servizio cloud di Nvidia, che permette di giocare i titoli in possesso degli utenti semplicemente appoggiandosi ai server del produttore di GPU. Questo renderebbe possibile, almeno in linea teorica, la possibilità di poter giocare anche i titoli tripla A senza badare alle caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questa possibile nuova console da parte di Lenovo, al momento è difficile saperne qualcosa. Il reveal di questa nuova console portatile era fissato per il Mobile World Congress 2021, che però si è tenuto dal 28 giugno al 1 luglio di quest’anno, ma l’azienda ha presumibilmente deciso di rimandarlo a data da destinarsi. Le uniche informazioni che acquisiamo in merito all’hardware del “concorrente” di Steam Deck sono relative al collegamento USB Type-C, al connettore jack da 3.5mm e alcune concept che riguardano i tasti (molto simili a quelli dei controller Xbox).

Se Lenovo svelerà la sua Legion Play prima o dopo l’uscita di Steam Deck è ancora tutto da vedere. La presenza di render e dati sul sito ufficiale della società fa comunque ben sperare nella riuscita del progetto: difficilmente infatti, se fosse stata cancellata, i file sarebbero rimasti all’interno dei siti commerciali dell’azienda cinese.