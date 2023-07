Il franchise Pikmin potrebbe non essere uno dei più famosi di Nintendo in Europa, o per lo meno in Italia, ma Pikmin 4 per Nintendo Switch ha dimostrato quanto in Giappone amino una delle ultime IP realizzate dal Colosso di Kyoto, arrivando a vendere più di quanto Final Fantasy XVI abbia realizzato nel suo primo mese sugli scaffali.

Dal momento del suo debutto in Giappone, Pikmin 4 ha venduto 401.853 copie, superando le vendite di Final Fantasy XVI (uscito a metà giugno su PlayStation 5) il quale ha totalizzato, solo, 401.376 copie vendute fino a oggi.

Sebbene a livello globale Final Fantasy XVI abbia superato la quota di tre milioni di copie distribuite, in Giappone l’ultima opera di Square Enix sta incontrando parecchie difficoltà a livello commerciale, probabilmente per il cambio di genere attuato con questo ultimo capitolo, unito alla sempre più diffusa tendenza dei giapponesi nel preferire le macchine da gioco portatili (che siano console o smartphone) a quelle casalinghe.

Inoltre è importante considerare che Pikmin 4 è disponibile su quella che, al momento, è console più venduta in Giappone, mentre Final Fantasy XVI è un’esclusiva per PlayStation 5, una piattaforma che, al netto della fama che la contraddistingue da sempre in Giappone, presenta una base installata relativamente più piccola, rispetto alla console ibrida di Nintendo, nel paese del Sol Levante.

Il lancio giapponese di Pikmin 4, rimane comunque impressionante e lo ha visto dominare la classifica dei giochi più venduti in ogni formato disponibile, conquistando anche la prima posizione dell’elenco dei giochi più acquistati sul Nintendo eShop durante la settimana che sta volgendo al termine.

Insomma il successo non sembra arrestarsi, facendogli momentaneamente superare anche i colossi del catalogo esclusivo di Switch, quali The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft, che si posizionano rispettivamente al secondo, sesto e settimo posto nella classifica di vendite di questa settimana.

Siamo di fronte, quindi, a un vero e proprio trionfo per Pikmin 4, il quale potrebbe trainare le vendite del capitolo precedente, promuovere la futura uscita della versione fisica di Pikmin 1+2 e, grazie a questo sorpasso tanto atipico quanto epocale, convincere gli utenti europei a provare una delle migliori IP targate Nintendo.