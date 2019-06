E3 2019: Bleeding Edge, svelato il nuovo gioco di Ninja Theory da un leak?

Bleeding Edge è il nuovo gioco di Ninja Theory secondo i rumor. Poco prima della presentazione dell'E3 2019, arriva un video leak: eccolo.

Poche settimane fa, hanno iniziato a circolare dei rumor sul nuovo progetto di Ninja Theory, creatori di Hellblade: Senua’s Sacrifice nonché uno dei nuovi team di Xbox Game Studios. Il nome del progetto, secondo le voci, era “Bleeding Edge“. Non c’erano molti dettagli a riguardo, ma si sarebbe dovuto trattare di un gioco online con team di quattro giocatori che si danno battaglia in arene di piccole dimensioni. Il gioco dovrebbe essere rivelato durante la conferenza di Microsoft dell’E3 2019 (qui date e orari).

Oggi, un sito internet chiamato “Xboxer” ha postato un interessante trailer sulle proprie pagine. Lo potete vedere a questo indirizzo. Il filmato, fondamentalmente, conferma i rumor circolati recentemente. Possiamo infatti vedere tutta una serie di personaggi molti particolari, che richiamo leggermente alla mente Overwatch, i quali si danno battaglia all’interno di un’arena: il sistema di combattimento sembra essere melee.

Non è semplice giudicare tramite un filmato offscreen, ma la qualità grafica sembra notevole e siamo certi che i ragazzi di Ninja Theory sono pronti a stupirci con un nuovo prodotto interessante e ben realizzato. Certo, è diverso da quanto precedentemente realizzato, quindi fan potrebbero essere dispiaciuti da questo cambio di stile.

Inoltre, il filmato riporta che sarà possibile provare il gioco tramite un alpha tecnica a partire dal 27 giugno. Attualmente è solo un leak, ma è molto convincente: per sapere se è tutto vero, non ci resta altro da fare se non attendere la presentazione di domenica dell’E3 2019. Voi cosa ne pensate? Vi ispira, oppure avreste preferito qualcosa di diverso?