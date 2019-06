E3 2019: come seguire la fiera più importante al mondo sui videogiochi

E3 2019, La fiera più importante del mondo dei videogiochi sta per cominciare e noi di Game Division siamo pronti a raccontarvi dal vivo tutto ciò che vedremo!

Ormai ci siamo, la fiera più importante al mondo per quanto concerne l’intrattenimento videoludico sta per cominciare. La nostra squadra di Game Division, composto da Yuri Polverino, Andrea Riviera e Lorena Rao, partirà alla volta di Los Angeles questa settimana per seguire l’E3 2019, pronto per tenervi informati su tutto ciò che vedranno e proveranno durante la manifestazione.

Ma non è finita qua. Da casa, un intero team vi terrà costantemente aggiornati su tutte le novità che verranno annunciate e produrrà articoli d’approfondimento e speciali sui principali titoli della fiera. Ovviamente saremo presenti anche su Twitch, grazie al nostro canale TomshardwareITA che potete trovare qua -> https://www.twitch.tv/tomshardwareita e sul nuovissimo canale Instagram di Game Division che potete vedere attraverso questo indirizzo -> https://www.instagram.com/gamedivisionofficial/

Seguite la nostra pagina speciale: https://www.tomshw.it/speciale/e3/

Palinsesto

Sabato 8 giugno:

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

Domenica 9 giugno:

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

CONFERENZA E3 2019 XBOX COMMENTATA LIVE SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 21:30

Lunedì 10 giugno:

CONFERENZA E3 2019 BETHESDA COMMENTATA LIVE SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 2:00

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

CONFERENZA E3 2019 UBISOFT COMMENTATA LIVE SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 21:30

Martedì 11 giugno:

CONFERENZA E3 2019 SQUARE-ENIX COMMENTATA LIVE SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 2:30

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

NINTENDO DIRECT E3 2019 COMMENTATO LIVE SU TWITCH A PARTIRE DALLE 17:30

Mercoledì 12 giugno:

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

Giovedì: 13 giugno:

Q&A CON LA REDAZIONE IN STREAMING SU TWITCH, A PARTIRE DALLE 16:30

Venerdì 14 giugno: