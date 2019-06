E3 2019: decine di nuovi giochi appaiono su Amazon UK come “dummy placeholder”

L'E3 2019 è sempre più vicino e i leak si fanno sempre più insistenti: ecco quando è emerso tramite le pagine di Amazon UK in queste ultime ore.

Insider che chiacchierano su Twitter, leaker che aprono thread su Reddit o ResetEra, siti internet di e-commerce che mettono in vendita giochi ancora non annunciati: sono molti i modi per venire a conoscenza in anticipo delle varie novità che stanno per essere mostrare in modo ufficiale dagli sviluppatori, e con l’avvicinarsi dell’E3 2019 le gole profonde diventano sempre di più. Ora, però, ci troviamo di fronte a un caso abbastanza singolare. Amazon UK, che pochi giorni fa ha svelato informazioni rivelatesi corrette su Watch Dogs Legion, ha creato le pagine di decine di “dummy placeholder”, ovvero prodotti senza nome, immagine o dettagli, se non il nome del produttore.

Come potete vedere anche nel tweet del noto insider Wario64, gli sviluppatori sono tanti:

6 di Take Two

9 di Ubisoft

8 di Sony

14 di Nintendo (uno per 3DS)

2 accessori per Switch

1 Nintendo Switch (probabilmente un nuovo bundle)

6 di Koch

13 di Bandai Namco

3 di Activision

7 di Microsoft

5 di Warner

6 di Bethesda

Si tratta di un elenco spropositato e, se alcuni di essi hanno un po’ di senso (Microsoft dovrebbe mostrare 14 esclusive, quindi sette nuovi titoli da aggiungere ai preorder non sono poi molti), in altri casi le cifre in campo sono un po’ strane (8 titoli di Sony? Che non terrà alcuna conferenza?).

Non sappiamo quindi in che modo si possa interpretare questa lista. Visto il recente leak di Watch Dogs Legion, è possibile che Amazon UK sia a conoscenza di tutti gli annunci e stia preparando il sito per accogliere tanti nuovi annunci. Certo, potrebbe anche non significare nulla ed essere proprio questo un “dummy placeholder”, che verrà eliminato con un nulla di fatto. La buona notizia è che ci basta attendere pochi giorni per scoprire ogni dettaglio in merito, grazie alle conferenze dell’E3 2019 (qui tutte le date e gli orari aggiornati): diteci, voi cosa ne pensate?