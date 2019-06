E3 2019: Project xCloud surclasserà Google Stadia secondo nuovi rumor

L'E3 2019 è alle porte: Google e Microsoft si daranno di certo battaglia e le armi saranno Google Stadia e Project xCloud; ecco quali sono i nuovi rumor.

Siamo sempre più vicini: l’E3 2019 è alle porte e le conferenze ci stanno aspettando. Per quanto l’inizio ufficiale della kermesse arriverà con l’evento di Microsoft, nella giornata di domani potremo assistere allo Stadia Connect, una presentazione dedicata a Google Stadia dove potremo scoprire tutti i dettagli su prezzo, giochi e data di uscita (qui date e orari aggiornati). Le due società si daranno sicuramente battaglia, visto che anche Microsoft sfrutterà il palco losangelino per presentare il proprio servizio di game streaming: Project xCloud.

Non sappiamo molto su quest’ultimo, ma ora emergono nuovi rumor a riguardo. Secondo quanto riportato su Thurrot, non ci sarà modo di scoprire con precisione quali sono le specifiche di Project xCloud, durante l’E3 2019, ma sarà possibile possibile sapere la potenza del nuovo servizio. Thurrott infatti scrive: “Per quanto non pensi che Microsoft condividerà le performance di xCloud, ho sentito che è superiore ai 10.7 teraflops annunciati precedentemente da Google.”

Non sappiamo quali siano le fonti di Thurrot, quindi non possiamo far altro se non catalogare il tutto come un rumor, ma nondimeno è molto interessante. Inoltre, pare che sarà possibile vedere una demo di Project xCloud durante la presentazione. Thurrot afferma inoltre di aver sentito una voce di corridoio secondo la quale Microsoft avrebbe intenzione di mostrare una persona che gioca a xCloud da casa, e non direttamente sullo showfloor, ma non è certo che questo dettaglio sia stato confermato.

Quest’ultima possibilità avrebbe anche senso, visto che tempo fa abbiamo scoperto che gli sviluppatori di xCloud hanno iniziato i testi a casa del servizio, per verificarne le funzionalità in un contesto quotidiano.

Per sapere se è tutto vero, non dobbiamo fare altro se non attendere questa domenica, quando Microsoft si presenterà sul palco di Los Angeles e mostrerà al mondo tutte le novità. Diteci, voi cosa ne pensate?