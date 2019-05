E3 2019: Square Enix presenterà The Avengers Project?

Nuovi rumor affermano che Square Enix presenterà The Avengers Game all'E3 2019. Questo grazie a un apparente messaggio pubblicato dal publisher stesso.

Nelle nostre pagine vi abbiamo riportato di recente la notizia della data e dell’orario della conferenza che Square Enix terrà all’E3 2019. Vi abbiamo anche riportato altre notizie che riguardano Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project, e di come la loro data di uscita possa essere più lontana del previsto secondo i dati finanziari pubblicati dalla stessa azienda giapponese. Abbiamo parlato sì di una possibile e lontana data, ma non di un possibile annuncio dedicato al gioco degli eroi Marvel più forti della Terra.

Stando ad alcune nuove speculazioni che sono emerse di recente in rete, The Avengers Project potrebbe essere uno dei protagonisti dell’E3 2019. Il titolo è quindi uno dei tanti che Square Enix ha intenzione di annunciare durante lo svolgimento della sua conferenza. Il rumor afferma che grazie a due recenti tweet che sono stati condivisi dallo stesso publisher è possibile vedere come l’annuncio della conferenza abbia accanto qualcosa di interessante e che riporta a una caratteristica particolare degli Avengers.

Square Enix Live E3 2019 kicks off another exciting line up of titles! Tune in to https://t.co/CKLO0fQPN1 on Monday June 10 at 6pm PT! #SquareEnixE3 pic.twitter.com/1LLiNWEFBM — Square Enix (@SquareEnix) April 23, 2019

Square Enix Live E3 2019 is less than a month away so be sure to mark your calendars for June 10th at 6pm PT for all the exciting news! https://t.co/PoQw4wE5H3 #SquareEnixE3 pic.twitter.com/pK2RBOTcG9 — Square Enix (@SquareEnix) May 22, 2019

Accanto al quadro virtuale dove Square Enix annuncia la data della sua conferenza è possibile trovarne altri due con degli sfondi colorati, che secondo molti nasconde un messaggio segreto. Colori che appunto richiamano le Gemme dell’Infinito che è possibile trovare sia nei film dedicati agli Avengers che nei fumetti, è quanto detto dal rumor e da alcuni fan dell’universo Marvel.

L’E3 2019 si fa sempre più vicino e vi invitiamo di seguire la nostra pagina dedicata e rimanere sintonizzati sul nostro sito per avere informazioni su tutto quello che riguarda la fiera losangelina. Manca quindi poco per ricevere delle risposte alle domande che la maggior parte di noi si pone. Vi ricordiamo che non molto tempo fa sono comparsi alcuni annunci lavorativi interessanti sul sito di Crystal Dynamics, che potrebbero aver svelato qualche chicca sul nuovo gioco in arrivo basato sui Vendicatori.

Cosa ne pensate voi? Credete che sarà possibile vedere The Avengers Project all’E3?