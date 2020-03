E3 2020: Batman, Harry Potter ed un nuovo progetto verranno mostrati a maggio?

Ieri è stata una giornata che verrà ricordata per molto tempo nell’ambito del gaming. L’E3 2020 è stato cancellato ufficialmente, dopo un periodo incerto nato dalla dichiarazione da parte di Los Angeles di stato d’emergenza causato dalla pandemia del Coronavirus. I casi tutt’ora stanno aumentando in tutto il mondo ed anche gli Stati Uniti stanno vivendo un momento incerto dopo la sospensione del campionato di pallacanestro decisa proprio questa mattina. La cancellazione dell’evento più importante dei videogiochi ha portato alle compagnie di attuare un altro modo per presentare i propri nuovi titoli. La protagonista dell’edizione 2020 sarebbe stata sicuramente Warner Bros Games che, tramite una propria conferenza, avrebbe dovuto presentare diversi progetti importanti.

Secondo Emre Kaya, noto insider di Warner Bros il quale risulta essere molto affidabile sui progetti dell’azienda statunitense, la compagnia sperava di fare una grande impressione durante l’edizione dell’E3 2020. Kaya ha affermato che il nuovo gioco di Batman, il titolo di Harry Potter ed un nuovo progetto totalmente inedito verranno presentati a maggio.

Bisogna subito chiarire che si tratta di un rumor, e come tale va preso con le dovute precauzioni. C’è da dire che l’insider quando si tratta di Warner Bros ci ha sempre preso, quindi bisognerà stare particolarmente attenti durante quel mese. Si è già parlato da diverso tempo del reboot di Batman Arkham che sembra abbia a che fare con la Corte dei Gufi, terribile gruppo criminale che ha agito nella città di Gotham City per oltre un secolo prima dell’incontro con l’uomo pipistrello. Il secondo, come vi abbiamo parlato diversi giorni fa, si tratterebbe del tanto atteso e quasi dimenticato RPG di Harry Potter divenuto famoso grazie a quel video leak mostrato su Youtube e successivamente rimosso da Warner stessa. Il terzo progetto, essendo misterioso, non possiamo saperlo. Potrebbe trattarsi magari di Injustice 3? Oppure del terzo capitolo di Mordor? Non ci resta altro che aspettare e speculare per questi due mesi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quale può essere secondo voi il progetto segreto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in campo videoludico.