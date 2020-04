E3 2020: cancellato anche l’evento digitale

A inizio di marzo il mondo gaming venne scosso dalla cancellazione di E3 2020 a causa dell’attuale epidemia di coronavirus (COVID-19). Purtroppo la decisione presa per la ventiseiesima edizione dell’evento Expo organizzato da ESA (Entertainment Software Association) toccò inoltre a una lunga serie di eventi internazionali: tra questi ricordiamo i BAFTA Awards e il Quakecon. Sin da subito gli organizzatori di tali eventi e le case di sviluppo che avrebbero dovuto parteciparvi si mossero, e tutt’ora continuano a farlo, per garantire un evento in sostituzione di quelli cancellati. Date le norme di sicurezza da rispettare a causa della COVID-19, la scelta optata fin’ora dalla maggior parte di queste è l’organizzazzione di un evento digitale.

Ecco che così nelle scorse settimane aziende come Microsoft, Ubisoft, Devolver Digital e molte altre, comunicarono ai fan l’organizzazione di un proprio evento online. Inizialmente anche gli organizzatori di E3 2020 erano propensi nella stessa direzione, con la pianificazione per questo giugno di un evento interamente digitale. Come però sin da subito molti fecero notare, se ogni casa di sviluppo programmasse un proprio evento digitale, eventi expo come E3 2020 perderebbero importanza e utilità, in quanto le varie aziende non necessiterebbero più di eventi come questo per raggiungere i propri fan.

Forse è proprio a provo di ciò che oggi è giunta la notizia della cancellazione dell’evento digitale in programma di E3 2020. Nelle prime ore del giorno un rappresentante dell’evento ha comunicato la notizia alla redazione di PC Gamer US, rifiutandosi inoltre di confermare le date di E3 2021 già annunciate precedentemente. Ecco le parole del rappresentante in merito:

Dati i disagi causati dalla pandemia della COVID-19, non presenteremo un evento online E3 2020 a giugno. Nei prossimi mesi lavoreremo invece con gli espositori per promuovere e mettere in primo piano gli annunci delle singole aziende, anche su www.E3expo.com. Non vediamo l’ora di riunire il nostro settore e la nostra community nel 2021 per presentare un E3 rivisitato, che metterà in evidenza nuove offerte ed entusiasmerà il nostro pubblico.

E voi cosa ne pensate della cancellazione definitiva di E3 2020? Che l’evento stia diventando obsoleto? Fatecelo sapere nei commenti.