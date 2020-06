E3 2020: le date degli eventi che lo sostituiscono

In questi giorni, da molti anni a questa parte, abbiamo sempre e solo parlato di una cosa: Electronic Entertainment Expo. Purtroppo, l’E3 2020 non è sopravvissuto all’emergenza medica mondiale e ha dovuto bloccare tutti gli eventi pianificati per l’inizio di giugno. Ovviamente il mercato non si ferma solo perché la kermesse losangelina non ha potuto avere luogo. Publisher, sviluppatori e altri organizzatori hanno ideato nuovi eventi che sostituiscono l’E3 2020. Non solo l’inizio di giugno è “salvo”, ma ci sarà modo scoprire tante novità anche a luglio e ad agosto.

Vediamo quindi quali sono tutti gli eventi che sostituiscono l’E3 2020 in questa lunga estate videoludica. Ad aspettarci ci sono novità per PS5, Xbox Series X e per tutti i giochi più importanti sviluppato da Activision, Ubisoft, EA e non solo.

Summer Game Fest – Estate

Uno dei volti più attivi di questa estate sarà Geoff Keighley, responsabile dei The Game Awards e ora padre del Summer Game Fest. Già iniziato nel mese di maggio, questo insieme di eventi avrà luogo per più mesi. I giochi già confermati arriveranno da:

2K Games

Activision

Bandai Namco

Bethesda Softworks

Blizzard Entertainment

Bungie

CD Projekt

Digital Extremes

Electronic Arts

PlayStation

Private Division

Riot Games

Square Enix

Steam

Warner Bros. Interactive Entertainment

Xbox

Quelli qui sopra, però, sono solo una prima parte di sviluppatori pronti a fare annunci, quindi ci saranno probabilmente altre novità da svelare nel corso delle settimane. Vediamo precisamente quali eventi sono già confermati:

16 – 22 Giugno: Steam Game Festival Summer Edition – dedicato ai giochi in arrivo su Steam

– dedicato ai giochi in arrivo su Steam 11 Giugno: Cyberpunk 2077 – un livestream speciale dedicato al videogame di CD Projekt RED

– un livestream speciale dedicato al videogame di CD Projekt RED 24 Agosto: Gamescom 2020 Opening Night Live – Geoff Keighley chiuderà il Summer Game Fest con l’apertura della Gamescom in versione digitale alle ore 20.00

Play For All – Dal 1 giugno

Play For All offrirà più di 100 ore di eventi in diretta, ma anche on demand, che potranno essere seguiti tramite GameSpot, oltre che sulle principali piattaforme social del mondo: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Andrà in onda dal 1 giugno fino a metà luglio.

Ci sarà spazio per moltissimi nomi dell’industria videoludica: 11 Bit, 2K Games, Amazon Games, Bethesda, CD Projekt Red, Coffee Stain, Dear Villagers, Deep Silver, Devolver Digital, Electronic Arts, Fellow Traveller, Good Shepard, Google Stadia, Guerrilla Collective, Headup, Larian Studios, Modern wolf, Modus Games, Mythical Games, Bandai Namco, Perfect World Entertainment, Private Division, Raw Fury, Sega of America, Sega of Europe, Square Enix, Those Awesome Guys, Thunderful, United Label, Vs Evil, Wings, Xbox e Ysbryd.

Potete trovare tutti i dettagli sul sito ufficiale.

IGN Summer of Gaming – dal 8 Giugno

Subito dopo Sony, è il turno della testata USA IGN.com. Summer of Gaming è un grande evento che partirà il 5 giugno e darà spazio a molte società come 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, SEGA, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft e molti altri. L’evento sarà trasmesso in diretta ma sarà disponibile anche on-demand. Ci saranno interviste, dimostrazioni di giochi in arrivo, anteprime e anche momenti di riepilogo con tutte le novità presentate: si prospetta per certo un grande evento. Se volete tutti i dettagli, potete trovarli direttamente sulla pagina ufficiale.

PS5: Il futuro del gioco – 11 Giugno

Ovviamente gli occhi di tutti sono per l’evento più ravvicinato: la prima grande presentazione di Sony riguardo a PS5, la console di nuova generazione in arrivo a fine anno. Come ben sappiamo, andrà in onda alle 22.00 di giovedì 11 giugno 2020. Di certo potremo vedere in azione molteplici giochi: per ora sembrerebbe che non ci sarà spazio per la console in sé e per sé, ma molti sperano comunque che sia finalmente arrivato il momento di vederne in design. L’evento dell’11 giugno, che dovrebbe poter rivaleggiare con lo sfarzo dell’E3 2020, durerà circa un’ora.

L'evento dell'11 giugno, che dovrebbe poter rivaleggiare con lo sfarzo dell'E3 2020, durerà circa un'ora.

PC Gaming Show – 13 giugno

L’annuale evento dedicato al mondo del PC, che sarebbe dovuto andare in onda durante l’E3 2020, avrà luogo il 13 giugno e potrà contare su diversi partner di alto livello come Intel, Epic Games, Atlus, Humble Bundle e Tripwire Interactive.

Future Games Show – 13 Giugno

Future Games Show è l’evento digitale di GamesRadar e si terrà il 13 giugno 2020. Ci sarà modo di vedere trailer e annunci sia su AAA che su giochi indipendenti. A tutto questo si sommeranno “notizie esclusive”, oltre che anteprime e interviste dedicate ai titoli più interessanti.

EA Play – 18 giugno

Uno dei grandi nomi del mondo videoludico, sempre presente all’E3 da molti anni, è Electronic Arts. La società manderà in onda ancora una volta l’EA Play: la data da segnarsi sul calendario è il 18 giugno, a un orario tutt’altro che comodo, l’una di notte.

Non ci sono informazioni su quanto ci attende, ma è molto probabile che vedremo in azione novità per le IP di maggior peso di EA: vedremo probabilmente FIFA, Madden, Battlefield, ma sopratutto The Sims, importantissimo ospite dell’EA Play dello scorso anno. Ci saranno anche novità per Anthem, oramai sparito dai radar?

Ubisoft Forward – 12 luglio

Il 12 luglio avremo modo di vedere le novità di Ubisoft: la società francese ha in serbo per noi un evento denominato “Forward” che si concentrerà sui nuovi giochi in uscita. Sicuramente avremo modo di vedere in azione Assassin’s Creed Valhalla, sorvegliato speciale della maggior parte dei giocatori.

Ci sarà però spazio anche per altro: Ubisoft, ricordiamolo, deve ancora pubblicare molteplici nomi di primissimo piano come Watch Dogs Legion, il colorato Gods & Monsters, il particolare Rainbow Six Quarantine e, almeno speriamo, qualche altra sorpresa.

Xbox 20/20 – Ogni mese

Come già sappiamo, Microsoft mostrerà qualcosa di legato a Xbox Series X ogni mese. A maggio c’è stato modo di vedere in azione molteplici giochi per next-gen, a giugno sarà il momento dedicato alla console e ai servizi, mentre a luglio ci saranno ad attenderci le esclusive first-party.

È già stato confermato che Halo Infinite sarà mostrato in tale occasione, ma ricordiamo che Microsoft ha radunato negli ultimi anni una squadra di sviluppatori di grande talento, quindi le sorprese non dovrebbero mancare.

Quelli che ci attendono sono mesi veramente densi di novità: come sempre potrete trovare tutte le notizie sulle pagine di GameDivision. Vi terremo compagnia per tutta l'estate!