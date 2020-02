E3 2020: Devolver Digital conferma la propria presenza

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio dell’E3 2020, la fiera di Los Angeles ha già creato diverse discussioni nel corso degli ultimi giorni. Dopo i rumor infondati, Nintendo ha confermato che sarà presente come ogni anno all’evento. Mentre le grandi assenza riguardano Sony, che salterà un E3 per il secondo anno consecutivo, e Geoff Keighley, che mancherà dopo aver presenziato alla fiera per 25 anni.

Chi sarà presente all’E3 2020 sarà sicuramente Devolver Digital, l’ormai più che noto publisher di videogiochi indipendenti che ha sempre portato una ricca dose di follia alla fiera di Los Angeles. La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Devolver, con una brevissima ma significativa frase che rassicura tutti gli spettatori delle loro particolarissime conferenze.

E3 is still a go. — Devolver Digital (@devolverdigital) February 18, 2020

Stando alle precedenti dichiarazioni di Geoff Keighley l’ESA, l’ente che si occupa dell’organizzazione dell’E3, ha intenzione di apportare diversi cambiamenti e rivoluzioni per l’edizione 2020 della fiera. Questo potrebbe essere il motivo per cui diverse compagnie hanno deciso di affrontare diversamente l’evento estivo, anche se, sempre più protagonisti stanno confermando la loro presenza man mano che ci si avvicina all’inizio dell’E3 2020.

Ovviamente non sappiamo quali sono i piani di Devolver Digital, ma stando agli spettacoli che ha regalato al pubblico negli scorsi anni, ci aspettiamo che il publisher americano possa superarsi per genialità e sregolatezza anche durante la prossima edizione della fiera statunitense. Cosa vi aspettate dall’E3 2020 di Devolver?