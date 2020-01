E3 2020: Sony PlayStation parteciperà?

Siamo nel 2020 e questo significa che siamo ufficialmente a portata dell’E3 2020, l’evento videoludico che più attira l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Mancano ancora cinque mesi prima dell’inizio della kermesse, ma le grandi aziende si devono organizzare se vogliono proporre una conferenza di alto livello, sopratutto considerando che per quel momento la next-gen sarà oramai svelata. Una domanda che si pongono molti è: Sony PlayStation parteciperà? O ancora una volta evitare Los Angeles?

La mancanza di conferme e smentite è in realtà un fattore interessante. Sony PlayStation ha infatti annunciato ufficialmente i propri (non) piani per l’E3 2019 già nel novembre 2018. Svelare che non ci sarà alcuno show richiede molta meno preparazione rispetto a organizzare uno show completo per un grande evento, ma non di meno il silenzio di Sony (a questo punto una sorvegliata speciale) è interessante.

La migliore ipotesi? Sony potrebbe indicare i propri piani solo dopo la prima vera presentazione di PS5, che secondo le voci più accreditate avverrà a un PlayStation Meeting: dopo aver mostrato la piattaforma e aver incuriosito il pubblico, la società giapponese potrebbe annunciare i propri piani per l’E3 2020, invitando tutti a presentarsi a Los Angeles per scoprire prezzo e data di uscita.

Non dobbiamo però dimenticarci che Sony dispone ormai del proprio format online: lo State of Play. Pare però difficile che venga sfruttato per qualcosa di così importante come il reveal di PS5. È invece possibile che Sony abbandoni sì l’E3 2020, ma solo per organizzare la presentazione in un’altra sede, magari poco prima dell’evento losangelino, così da non condividere i riflettori con nessun altro.

Per ora si tratta solo di ipotesi e speculazioni: non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali. Voi cosa ne pensate?