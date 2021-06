E3 2021: Capcom annuncia il proprio evento. Data, orario e line up

Manca sempre meno al grande giorno, quello più atteso dai videogiocatori di tutto il mondo. Il mese di giugno oltre ad essere quello che proclama l’inizio dell’estate, è anche quello che ci porta dritti con il corpo o con la mente a Los Angeles. Anche quest’anno, purtroppo, L’E3 si terrà in formato digitale ma questo non significa che sarà castrato o altro, anzi sembra che le società abbiano intenzione di annunciare titoli davvero importanti. Da tempo ormai, a inizio mese, il web prova a cercare qualche indizio dagli sviluppatori speculando sulle uscite in arrivo prossimamente.

Come ben saprete Capcom sarà uno dei protagonisti del prossimo E3 2021 e, proprio in queste ore, l’azienda nipponica ha finalmente rivelato data, orario e line up del suo show. Il 14 giugno alle ore 23.30 (orario italiano) la compagnia giapponese è lieta di di presentare il suo evento con tanti grossi annunci da effettuare. Dal tweet postato sul proprio canale ufficiale è possibile vedere come The Great Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise e Resident Evil Village siano presenti al 100%.

Ovviamente l’inserimento dell’ottavo capitolo della fortunata saga horror fa presupporre che Capcom sia già pronta ad annunciare qualche DLC. La compagnia da diverso tempo aveva già dichiarato che Resident Evil Village avrebbe avuto in futuro delle espansioni ed onestamente noi, come voi del resto, non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più in merito. Ovviamente questi non saranno gli unici titoli presenti all’E3 2021, e per questo gli utenti sotto la pagina Twitter ufficiale hanno cominciato, come a loro solito, a speculare un bel po’.

https://twitter.com/CapcomUSA_/status/1402249050532024321

Ci sono fan che sperano di vedere una possibile remastered di Viewtful Joe 1 e 2, qualcosa inerente a Mega Man, ma sappiamo bene milioni di videogiocatori sperano di assistere all’annuncio di un ipotetico remake di Dino Crisis. Sarà l’anno buono? Ci toccherà aspettare il prossimo 14 giugno per scoprire cosa ha in mente Capcom per il suo futuro.