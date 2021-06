E3 2021: data e orario del PC Gaming Show, ci sarà anche Valve

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’E3 2021, e anche se non sono ancora state ben definite tutte le conferenze digitali, iniziamo ad avere un quadro completo di quel che ci aspetta. La fiera losangelina torna dopo l’assenza forzata di un anno fa, e lo fa raggruppando in pochi giorni una serie di show digitali atti a comunicarci tutte le prossime uscite più importanti. A mancare ancora all’appello era il PC Gaming Show, il quale era sprovvisto di una collocazione temporale più specifica.

Qualche istante fa è arrivato l’annuncio ufficiale, la nuova edizione del PC Gaming Show prenderà il via il prossimo 13 giugno a partire dalle ore 22:30, orario italiano. Oltre alle informazioni più logistiche, la redazione di PC Gamer ha voluto anche accennarci alcune delle presenza più illustri che prenderanno parte a questo ennesimo appuntamento comunicativo posizionato all’interno della settimana videoludica più calda dell’anno.

Dai primi dettagli rilasciati, l’evento durerà circa 90 minuti, e vedrà l’apparizione di diversi progetti in arrivo su PC per un totale di ben 39 nuovi video annunci, teaser di nuovi giochi e interviste ai team di sviluppo che andranno a coprire l’interezza della trasmissione. Tra le varie compagnie spunta anche il nome di Valve, la quale, a quanto ci dice oggi la redazione di PC Gamer, avrà un importante annuncio legato a Steam da fare.

PC Gaming Show returns this Sunday, June 13

Teaserhttps://t.co/voUfKbIHbv

The partial lineup (including "a message from Valve regarding Steam")https://t.co/ythPMX72Dk pic.twitter.com/BO004TRm68

— Nibel (@Nibellion) June 7, 2021