Quest’anno, l’Electronic Entertainment Experience si farà! Annunciato come un evento digitale e fruibile gratuitamente da tutti, l’E3 2021 è il palcoscenico perfetto per publisher e software house per annunciare i loro lavori. Con le console di nuova generazione uscite, ormai, da mezzo anno, non mancheranno di certo produzioni che ne sfrutteranno l’hardware. La ventiseiesima edizione della fiera videoludica di Los Angeles, inoltre, è tra gli eventi più attesi dai videogiocatori, dopo la cancellazione della scorsa edizione. Aspettiamoci, perciò, grandi cose!

In questo articolo dedicato, vi indicheremo date e orari (italiani). Inoltre, vi invitiamo a seguire gli eventi con noi di Game Division. Oltre agli eventi interni dell’E3 di quest’anno (dal 12 al 15 giugno), vi indicheremo anche le date delle conferenze esterne, ma in prossimità dell’importante fiera statunitense.

E3 2021: date e orari delle conferenze

Guerrilla Collective | 5 giugno 2021, ore 17:00 – 12 giugno 2021, ore 17:00

Torna anche quest’anno il Guerilla Collective, l’evento digitale che offre una vetrina a trailer, annunci e gameplay, ad alcune produzioni indie decisamente interessanti. Tra gli sviluppatori partecipanti, sicuramente, spiccano 505 Games, Versus Evil, All in! Games e Good Shepherd. Come specificato, si tratta di due giornate separate e fissate per il 5 e il 12 giugno 2021, entrambe alle ore 17:00.

Summer Game Fest | 10 giugno 2021, ore 19:30

L’evento del noto giornalista canadese Geoff Keighley, papà dei Game Awards, affiancherà l’E3 2021. Previsto come un evento di un certo spessore, con musica live e importanti presentazioni, Keighley ha promesso grandi annunci. L’evento inaugurale è fissato al 10 giugno 2021 alle ore 19:30, con il calendario che prenderà man mano forma. Ecco i principali partecipanti: PlayStation, Xbox, Activision, 2K, Sega, Square Enix, Warner Bros. Games, Ubisoft, EA e molti altri. Potrete seguire Summer Game Fest con noi, cliccando qua in basso e selezionando il tasto ‘Imposta promemoria’.

Netflix Geeked | 11 giugno 2021, ore 18:00

Parte integrante del Summer Game Fest, Netflix Geeked è un evento particolare: la nota piattaforma di streaming, infatti, ha in serbo per i suoi abbonati diversi film e serie TV provenienti dal mondo videoludico. Come annunciarle, allora, se non attraverso un evento dedicato alle produzioni del settore? Tra i tanti annunci, chissà, potremo vedere anche un trailer della seconda stagione di The Witcher! L’evento andrà in onda l’11 giugno 2021 alle ore 18:00.

Koch Media | 11 giugno 2021, ore 21:00

Il produttore tedesco Koch Media, proprietario di Deep Silver e Volition, ha intenzione di confezionare un evento indimenticabile. Si spera che si possa tornare a parlare di Dead Island 2, ma i riflettori sono tutti puntati su un quinto capitolo della saga di Saints Row. Impossibile fare previsioni a riguardo, ma un annuncio del genere renderebbe felice moltissimi utenti. Vi invitiamo a seguire con noi l’evento, a partire dalle 20:30 dell’11 giugno 2021. Cliccate qua in basso e selezionate il tasto ‘Imposta promemoria’ per non perdervelo.

Ubisoft Forward | 12 giugno 2021, ore 21:00

Entriamo nel vivo dell’E3 2021: la prima conferenza di spicco sarà capitanata da Ubisoft. Il publisher e sviluppatore francese, metterà parecchia carne al fuoco: dal nuovo Far Cry 6, di cui tornerà sicuramente a parlare, a Rainbow Six Parasite. I fan di Assassin’s Creed dovranno aspettarsi qualcosa? Parecchi rumours impazzano in rete, ma i più significanti parlano di un secondo anno di supporto ad Assassin’s Creed Valhalla. Un terzo DLC è all’orizzonte? Per non perdervi la conferenza Ubisoft Forward, vi invitiamo a cliccare qua in basso e selezionare il tasto ‘Imposta promemoria’. Seguiremo in diretta l’evento a partire dalle 20:30 del 12 giugno 2021.

IGN Expo | 12 giugno 2021, ore 22:00

IGN, la nota testata giornalistica statunitense, ha annunciato il suo evento: saranno previsti, a quanto pare, diverse interessanti anteprime (lo scorso anno, sono state annunciate produzioni dal calibro di Yakuza Like a Dragon). Fissata per il 12 giugno 2021, l’IGN Expo, in collaborazione con il Summer Game Fest di Keighley, avrà inizio alle ore 22:00 italiane del 12 giugno 2021.

Xbox + Bethesda | 13 giugno 2021, ore 19:00

Xbox verrà affiancata dal neo-acquisto, Bethesda. Questa volta, il colosso di Redmond ha tutte le carte in regola per confezionare un evento con i fiocchi. Le previsioni sono tantissime, ma sotto ai riflettori c’è specialmente Starfield che, con molta probabilità, verrà finalmente mostrato. Potremmo scrivere paragrafi e paragrafi elencando tutte le aspettative, ma la verità verrà a galla soltanto il 13 giugno 2021 alle ore 19:00 italiane. Vi invitiamo, pertanto, a seguire in diretta l’evento con noi a partire dalle ore 18:30 del 13 giugno: cliccate qua in basso ed impostate il promemoria, per non perdervi uno degli eventi più interessanti di questa E3 2021!

Future Games Show | 13 giugno 2021, orario in aggiornamento

Fissato per il 13 giugno 2021, Future Game Show offrirà spazio a World Premiere di produzioni interessanti e titoli già noti, con demo e aggiornamenti. Purtroppo, l’orario dell’evento non è ancora stato rivelato, ma vi aggiorneremo a riguardo. Sicuramente, una conferenza da tenere sott’occhio visto il calibro d’annunci della scorsa edizione come Ghostrunner e Call of the Sea.

PC Gaming Show | 13 giugno 2021, orario in aggiornamento

Evento di grande spessore, casa d’annunci di interessanti titoli per il mondo PC, il PC Gaming Show tornerà anche quest’anno. Fissato per il 13 giugno 2021, come per l’evento sopracitato, è attualmente sprovvisto di un orario. Anche in questo caso, vi aggiorneremo al più presto. Cosa dovremmo aspettarci dall’edizione 2021? Si spera soltanto che l’evento non venga diluito come alcune edizioni precedenti, in modo da offrire fluidità e coinvolgimento.

Nintendo Direct | Non fissato

Nintendo parteciperà all’E3 2021 con un Nintendo Direct non ancora fissato. La Grande N ha sicuramente tanti assi nella manica da giocare: i fan si aspettano diversi annunci, tra cui il sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild. Nel mirino dell’attenzione, ci sarebbe anche Nintendo Switch Pro, ma per scoprire la verità, non ci resta che attendere impazientemente data e ora della conferenza Nintendo.

EA Play | Non fissato

Il noto publisher statunitense ha confermato la sua presenza all’E3 2021, non rivelando attualmente date e ora della conferenza EA Play. Con diverse software house con diverse golosità a bollire in pentola, le previsioni, anche in questo caso, sono tantissime. Ma la più vociferata e attesa riguarda Battlefield 6, il sesto capitolo numerato della serie sparatutto di DICE. Dovremmo aspettarci di vedere in azione anche i nuovi Mass Effect e Dragon Age? Chissà: la speranza è l’ultima a morire.

Square Enix Showcase | Non fissato

Lo Square Enix Showcase non ha ancora una data fissata, ma arriverà molto presto. D’altra parte, le produzioni del publisher sono tante e non mancheranno sicuramente diverse sorprese per i tanti fan dei titoli Square Enix. Sicuramente, si tornerà a parlare di Final Fantasy e, si spera, di Dragon Quest 12 e Forspoken, l’attesa esclusiva PS5 che ha mostrato il potenziale della nuova generazione.