E3 2021: Devolver Digital: tutti i giochi annunciati all’evento

Quando si mettono insieme l’E3 2021 e Devolver Digital, il risultato non può che essere uno show ricco di colpi di scena e pregno di tanti contenuti inaspettati. Anche quest’anno uno dei publisher più amati del settore è tornato sul palco digitale della fiera losangelina per stupirci con uno show folle e diversi annunci dei propri giochi in arrivo.

Devolver Digital: tutti i giochi annunciati

Shadow Warrior 3

L’E3 2021 di Devolver si apre con un frenetico gameplay di Shadow Warrior 3. La saga FPS sta per tornare, e i fan saranno sicuramente contenti di vedere che questo nuovo terzo capitolo sembra essere un passo avanti in tutto.

Trek to Yomi

Il Devolver Digital continua con l’annuncio di Trek to Yomi, un titolo a scorrimento orizzontale che sembra uscito dalla mente geniale di Kurosawa.

Phantom Abyss

Se amate esplorare e perdervi in labirinti mortali, pieni di trappole, allora Phantom Abyss è il titolo che stavate cercando da una vita.

Wizard With a Gun

Wizard With a Gun si presenta all’E3 2021 con una cinematica in stile cartoon davvero fantastica. Questo survival isometrico ricorda un misto tra Don’t Starve ed Enter the Gungeon, da tenere d’occhio se amate questo particolare stile animato.

Death’s Door

Dopo Titan Souls, i ragazzi di Acid Nerve tornano a mostrarci Death’s Door. Tanti boss, ambientazioni diverse e una serie di combattimenti all’ultimo sangue; sono questi gli ingredienti inseriti nel calderone di Acid Nerve.

Inscryption

Tornano anche i creatori del visionario Pony Island, per presentarci Inscryption la nuova folle avventura dalle tinte horror che mischia l’esplorazione ai puzzle e ad un mortale gioco di carte.

Demon Throttle

Torniamo direttamente negli anni ’80 con Demon Throttle, la nuova avventura action a 8-bit dai creatori di Gato Roboto, La particolarità del gioco, è che uscirà solo in formato fisico per Nintendo Switch.

Con questo particolare annuncio in pieno stile NES si conclude il nuovo show digitale targato Devolver Digital. Qual è stato l’annuncio che ci ha entusiasmato di più di questa sera?