E3 2021, ecco i motivi ufficiali di un’importante assenza

L’E3 è senza dubbio uno degli eventi più attesi dai giocatori di tutto il mondo, accompagnato da altri come i The Game Awards e la Gamescom. La fiera dell’elettronica di Los Angeles ha cominciato a subire un declino negli ultimi anni, con i grandi publisher che riducono la loro presenza e attività, e la situazione pandemica globale non ha di certo aiutato. Sebbene fosse già confermata la partecipazione di grandi aziende, come Nintendo, oggi giunge notizia dell’assenza di Konami durante l’E3 2021.

La casa di Castlevania, Silent Hill e Metal Gear, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, ha annunciato di aver deciso di non partecipare all’E3 2021. Nel post possiamo leggere le motivazioni ufficiali che specificano come, date le tempistiche, Konami non riuscirà a prepararsi in tempo per l’evento quest’anno. Con i recenti rumor che vogliono nuovi capitoli delle serie di Silent Hill, Castlevania e Metal Gear Solid, è davvero un peccato non poter avere conferme ufficiali durante la fiera più attesa del settore.

Per rassicurare i giocatori che attendevano annunci, Konami ha rivelato di essere molto concentrata sullo sviluppo di “progetti chiave”, motivo per cui consiglia anche di restare sintonizzati per sapere ulteriori novità in futuro. Difficile dire con certezza di cosa si tratta, ed è lecito immaginare che la compagnia si stia riferendo alle già citate serie. Tuttavia, è bene anche ricordare che Konami è molto influente in Giappone per cabinati da sale giochi o per alcuni mobile game, quindi c’è la possibilità che si stia riferendo a opere di questo genere.

Molte novità sembrerebbero celarsi dietro gli studi di Konami, e se le voci che vogliono un’acquisizione delle IP di Castlevania, Metal Gear e Silent Hill da parte di Sony fossero vere, allora avremmo sicuramente validi motivi per essere felici. Quali sono le serie storiche di Konami cui preferireste vedere un ritorno? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento sulla questione!