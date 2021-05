E3 2021: evento trapela in rete, potrebbe essere il più grande leak della storia

Un evento destinato al palcoscenico dell’E3 2021 è stato rubato e potrebbe presto apparire sul web, stando alle parole del giornalista Alex Donaldson di VG247: “C’è un grande editore, non so come sia potuto accadere, ma sarebbe vittima del leak più grande che io abbia mai visto da anni” – ha continuato Donaldson su Twitter – “[…] Non solo informazioni; risorse, filmati. È una follia. Solo un conto alla rovescia prima che qualcuno rilasci il materiale trapelato“, ha concluso. Di quale publisher potrebbe trattarsi? Proviamo a scoprirlo insieme!

Microsoft è da escludere completamente, visto la negazione secca del giornalista ad un utente. Molti considerano che possa trattarsi di Square Enix, oppure di uno State of Play di Playstation. Ma le voci più insistenti riguardano un altro colosso nipponico, ovvero Nintendo. Stando sempre alle parole di Donaldson, un leak di tali dimensioni sarebbe unico ed inusuale nella storia del misterioso publisher, tanto da lasciare senza parole il giornalista: quindi Ubisoft è completamente da tagliare fuori, considerando che i suoi giochi finiscono sempre in rete prima dell’evento di Los Angeles.

Se si trattasse di Nintendo, potrebbero quindi essere ore decisive per apprendere la veridicità dei rumour su Switch Pro e The Legend of Zelda Breath of The Wild 2. D’altro canto, speriamo che nessuno decida di schiacciare il tasto ‘Invio’, facendo trapelare il duro lavoro di un’azienda, qualsiasi essa sia, e rovinando la sorpresa ai tanti utenti in attesa dell’E3 2021. Dopotutto, mancano poche settimane al debutto dell’evento più atteso dell’anno, dopo la triste cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

There's one major publisher where I dunno how they've done it, but probably the most comprehensive big event leak I've seen in years is currently happening behind-the-scenes. Not just info; assets, footage. Madness. Just a countdown 'til someone releases this stuff now — Alex Donaldson (@APZonerunner) May 24, 2021

