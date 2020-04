E3 2021, ecco quando si terrà l’edizione del prossimo anno

Tra i numerosi eventi che hanno subito cancellazioni o ritardi a causa dell’attuale epidemia di Coronavirus ve n’è uno in particolare che ha colpito profondamente l’opinione pubblica della community videoludica. L’E3 2020, ossia la più grande kermesse dedicata al mondo dei videogiochi di quest’anno che si sarebbe dovuta tenere questo giugno, è infatti stata purtroppo cancellata e sostituita in parte da tutta una serie di dirette streaming da parte dei vari publisher. Con tale cancellazione i riflettori si sono quindi presto spostati sull’edizione del prossimo anno, ossia sull’E3 2021.

Nonostante manchi ancora più di un anno a tale evento l’ESA, l’ente organizzatore dei vari Electronic Entertainment Expo, ha infatti deciso di anticipare i tempi e annunciare fin da ora quando si terrà il prossimo attesissimo E3 2021.

L’E3 2021, quindi, se tutto andrà bene e non ci saranno particolari problematiche si terrà dal 15 al 17 giugno del prossimo anno. A rendere il tutto ancor più interessante è inoltre il fatto che, in base a quanto dichiarato dall’ESA, l‘E3 2021 sarà un evento completamente ri-immaginato, che rivoluzionerà il concetto stesso alla base della celebre kermesse di Los Angeles. Purtroppo non ci è dato al momento saperne di più e altro non possiamo fare quindi che attendere nuove informazioni ufficiali a riguardo.

Come dicevamo in apertura di notizia nonostante l’E3 2020 sia stato ufficialmente cancellato oramai diverse settimane fa sono già diversi i publisher che hanno annunciato di voler organizzare delle presentazioni sostitutive in streaming. Tra di essi possiamo ad esempio trovare Microsoft, che tra Xbox Series X e futuri titoli ha decisamente molto di cui parlare.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi come sarà questo attesissimo E3 2021? Che modifiche porterà l’ESA a tale evento rispetto alla formula classica? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti.